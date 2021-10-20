城中城頭七...他悲憶那晚「痛苦到想跳樓」　看見這一幕轉念救4人

▲城中城頭七法會今天舉行。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大樓大火事件造成46人死亡，今（20）日是罹難者頭七日子，住在11樓的生還者莊先生每回想到那天火災痛苦的夢魘，至今仍非常痛苦。他回憶當晚遇到火災時一度想跳樓尋死，但往頂樓逃生的路上看到其他痛苦哀號的住戶，讓他打起精神，倚靠意志力連續救了4個人。

光覺心靈文教協會近日進駐城中城大樓現場，常常看到有火災生還者啜泣，在發放物資時耐心傾聽每個受難者的故事。其中，40幾歲的莊先生在這場大火中幸運逃生，剛遇到火災時一度想直接跳樓尋死，但當他救了一個人後，發現自己不能死，改變了自己跟4名住戶的命運。

▲▼城中城生還者莊先生（紅衣者）回想起火災那晚的生死一瞬間，至今仍非常痛苦。（圖／光覺心靈文教協會提供）

莊先生住在城中城11樓，他才剛搬來一個月，以打臨工維生，但卻不幸遇到這場大火。那天下班的他特別晚睡，半睡半醒間似乎聞到濃煙味，驚覺不對勁，腳下已是煙霧迷漫，只能從11樓往頂樓跑，過程中發現濃煙一直嗆上來，非常難過覺得會死在城中城這個地方，逃難過程非常慌亂困難，甚至覺得如果要被慢慢燒死嗆死，不如直接跳樓算了。

原本就要放棄求生意志的他，突然看到一個人被濃煙嗆到不能行走，在那個當下，他就暗暗祈禱，如果上天要他活下去，就讓他可以救活眼前的人吧。

有了信心後，莊先生打起精神，硬拖著這個居民一起往頂樓避難，沿路上就一個接著一個，用自己身上的衣服，為其他四人掩摀口鼻，讓他們得以呼吸。

▲城中城頭七法會。（圖／記者賴文萱翻攝）

莊先生說，當時他非常害怕，但他是現場較年輕、體力較好的，身後四人痛苦的哀嚎，把他拉回現實，雖然他也被濃煙嗆到非常痛苦，但倚靠著意志力，一直不斷大喊救命，這邊還有人。終於，消防隊員發現了莊先生，並將他與4位災民送到醫院。但是這幾天想到那天火災痛苦的夢魘，依然都讓莊先生非常痛苦。

光覺心靈文教協會表示，或許在面對這個不幸，還有很多環節需要面對與解決，但盼社會能多給予身邊、或是社會角落不被注意的人物，多一點關懷，一起攜手度過這個不幸，重新再出發。即日起每天晚上6點也會在現場提供愛心西點餐盒及泡麵，只要是城中城居民、府北里里民、現場急難中心警消、社工皆可領取。