快訊／藍委赴監院告發陳其邁　綠委痛批：消費人民悲劇做政治鬥爭

▲民進黨立委舉行記者會，呼籲「停止抹黑、高雄加油」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

高雄「城中城」暗夜大火奪46命，各界愛心捐款湧入高市社會局帳戶，截至19日下午3點，城中城指定捐款超過1億4100萬餘元。不過，國民黨立院黨團總召費鴻泰等人質疑高雄市長陳其邁瀆職，20日上午將前往監察院告發陳其邁；民進黨立委許智傑等人則提前舉行記者會，痛批國民黨欲抹黑消費高雄，民進黨立委蔡易餘也說，呼籲國民黨不要繼續消費人民的悲劇。

費鴻泰、國民黨團書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲等人，今天上午10點半將至監察院告發陳其邁瀆職。

對此，許智傑今天上午搶先舉行記者會痛批，國民黨過去抹黑高雄4大案，最終包括氣爆善款、大港開唱補助、慶富核貸、輕軌二階決策全查無不法或不起訴，但現在國民黨又要藉「城中城」再度抹黑、消費高雄。

蔡易餘則說，國民黨企圖把「城中城」火災轉化為政治鬥爭，但實際上，高雄火災凸顯的是老舊社區住宅沒有管委會、產權不清楚的問題，包括內政部、高雄市政府都在努力改善現代化消防措施，過程中卻看到有些人想要藉此政治鬥爭，批鬥、鬥爭陳其邁，把大家捐助的善款講成吸金，呼籲國民黨不要繼續消費人民的悲劇。