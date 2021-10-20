國民黨團轟高市府甩鍋「城中城」　向監察院告發陳其邁

▲國民黨立委向監察院告發陳其邁瀆職。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

高雄「城中城」暗夜大火奪46命，事發至今已7日。國民黨立院黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍等人20日前往監察院告發高雄市長陳其邁瀆職，批評事發以來高市府以人為縱火、大樓沒有管理委員會為由甩鍋，要求陳其邁應該勇於承擔自己的政治責任，並呼籲監察院長陳菊作為可能的間接當事人，應該迴避調查。

費鴻泰、陳玉珍今天上午前往監察院舉行記者會，告發陳其邁瀆職；費鴻泰說，今天是城中城大火罹難者頭七，高雄市政府事發後以人為縱火、要推動都更、大樓沒有管委會為由甩鍋，「你們再怎麼甩也甩不掉陳其邁應該負的責任」。

費鴻泰批評，陳其邁2011年曾要求台中市前市長胡志強為阿拉夜店大火下台負責，2014年又痛罵不克出席高雄氣爆頭七法會的經濟部長張家祝「你還是人嗎？」現在面對自己應該負的法律和政治責任，不要甩鍋、要勇於承擔，「全民都在看」。

此外，費鴻泰表示，曾任高雄市長近12年的監察院長陳菊，可能是此案直接或間接當事人，應該要迴避這次的調查，並呼籲監察委員本著良心，還給46名往生者一個公道。

陳玉珍則說，很遺憾沒有看到監察委員主動提出要立案調查，無論「城中城」大火肇因是縱火或意外，高雄市政府都沒有善盡公僕的責任，高市府事後指社區未成立管委會，無對口單位，前往執行消防安檢卻被柵欄阻擋，但依照《消防法》和《建築法》，政府有強制檢查的義務，且消防責任是在所有權人和使用人，並不僅限管委會。

另對於民進黨團今天上午舉行記者會批評國民黨團消費高雄，費鴻泰回應，麻煩民進黨不要因為人而有兩套標準，全世界公理正義的標準只有一個，尤其高市府事後說這是縱火、都更的問題，明顯沒有勇於認錯，民進黨團不要為了護一個陳其邁，不講是非，否則就是間接的殺人犯。