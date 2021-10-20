城中城46死今辦頭七超度引魂法會　陸配親屬奔喪費用高市府全包

▲城中城大樓火災釀46死，今在殯儀館舉行頭七法會。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大樓大火釀46死41傷，今（20）日上午、下午分別舉行一場道、佛教頭七法會，祈願罹難者能得以安息。高雄市長陳其邁一早也到現場慰問家屬，他表示，罹難者當中有3名陸配，罹難者親屬抵台的相關機票、旅費及在台灣生活安排，都會由市府來負責。

▲高雄市長陳其邁一早赴殯儀館關心城中城頭七法會。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁表示，今天是頭七超渡法會，早上有道教團體來進行超渡安魂儀式，下午由佛光山進行佛教超渡法會，特別感謝很多宗教團體這段時間的慰問協助跟安排，同時也感謝很多國家對於罹難者家屬給予最大的慰問跟哀悼。

46位罹難者當中有3位是陸配，陳其邁表示，有一位本身在台灣有親人，昨天晚上其大陸親人也趕到台灣，市府會安排相關家祭儀式，也會符合相關防疫規定。

▲陳其邁今日上午於殯儀館景行廳出席頭七法會。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外一位陸配家屬，在陸委會跟海基會協助下，21日也會順利抵達台灣；還有一位領有中華民國身分證的陸配，她在大陸的親人也委託給她在台灣的前夫代辦。這次也有一位罹難者的親屬會從美國回台，陳其邁表示，有透過外館協助返國相關事項，強調罹難者親屬相關機票、旅費以及在台灣的生活安排，都會由市府來負責。

▲▼城中城頭七法會。（圖／記者賴文萱攝）

為悼念城中城火災罹難者，聯合奠祭告別式將於10月22日在第一殯儀館景行廳舉行，由宗教團體等一同舉行誦經法會，上午7點確認大體及瞻仰遺容，8點30分誦經迴向、9點聯合家祭、10點聯合公祭，之後辦理火化晉塔。

另外，累計到今天早上9點，城中城大火捐款總共有6561筆，共1億5千168萬餘元。陳其邁說，由於現在還在治喪期間，相關規劃會等後事處理完之後立刻跟大家報告，不管是罹難者慰問、住戶生活安置，到傷者後續復健跟經濟支持等，市府都會負起責任。

醫院部分，加護病房目前仍有11位傷者，其餘16位在一般普通病房，總計27位。陳其邁說，加護病房的傷者生命現象都非常穩定，也逐漸康復，會請醫療專家小組特別針對幾個個案，提供最好照顧。