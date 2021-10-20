城中城惡火掃到員警要查老樓　《靠北》爆料...網酸「可憐哪」

▲高雄市警局下令基層清查轄區內老樓，被臉書社團《靠北警察》發文開酸 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市發生城中城大火，掀起老舊大樓的安危問題，知名臉書社團《靠北警察》踢爆，高雄市竟然叫基層員警去清查哪幾間老舊大樓沒管委會，貼文不到1小時就已經有破千網友按怒，甚至還有人發出韓國瑜梗圖的大酸：可憐啊！

高雄市14日凌晨發生城中城大火，造成46條人命枉死，悲劇發生後，掀起各地政府對於老舊大樓的安全重視問題；20日上午，臉書社團《靠北警察》就po文表示：「發生這麼不幸的事，大家都不願意，同仁本於本業追緝兇手協助現場救災，也是應該的。但叫基層員警去清查哪幾間老舊大樓沒管委會是不是有點荒謬？」同時也質疑：「請教是暖男市長還是建管處有叫行政協助嗎？」

▲高雄市警局下令基層清查轄區內老樓，被臉書社團《靠北警察》發文開酸 。（圖／翻攝臉書）

除了質疑文章之外，還貼了一張LINE群組對話，其中有已經被遮掩名字，以鬱金香來代替稱號的人發言：「奉指示請各單位針對轄區內之老舊複雜且無人管理（無管委會）之大樓，立即協助清查並依附表格於明19日10點回到本科」，其中三民一還回答「收到」。

對此，網友一面倒開罵，有人喊扯、「警力撒下去，事情就解決了」，也有人質疑「工務局、區公所是沒人逆」、「警察就是做到死」、「包山包海什麼都要協助，那我們的本業誰來協助」、甚至還有人大酸「大樓巡佐要產生了」、「點路燈數量2.0版」、另外還有人直接貼韓國瑜梗圖「可憐啊」。

▲高雄市警局下令基層清查轄區內老樓 。（圖／翻攝臉書）