遭國民黨告發瀆職！陳其邁回應了　清查危樓擬8樓↑強制公安申報

▲陳其邁今日上午出席城中城頭七法會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄「城中城」暗夜大火奪46命，國民黨立院黨團總召費鴻泰等人質疑高雄市長陳其邁瀆職，20日上午前往監察院告發陳其邁。對此，陳其邁今再度重申，所有責任他都會承擔。另外，高雄市政府近日積極清查老舊危樓，原來16樓以上才須申報公安檢查，陳其邁也盼能往下從嚴規定到8樓以上，就要提出定期公安申報。

費鴻泰、國民黨團書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲等人，今天上午10點半至監察院告發陳其邁瀆職。陳其邁一早則赴殯儀館出席罹難者頭七法會，他被問及此事回應，「做為大家長，照顧市民是他責無旁貸的工作，所有責任他都會承擔。」

另外，高雄市議會KK政線今也舉行成立「城中城火災」議會專案調查小組提案記者會，陳其邁今說明目前行政調查小組調查進度，小組已經到現地做過訪查，對肇事現場做過了解，也跟整個大樓內部使用狀況做過清查，後續會從肇事原因、救災過程跟整個行政管理，還有法規制度做檢討，這兩天主要都在了解到底大火怎麼發生，還有現地狀況及大樓結構。

▲陳其邁今出席城中城頭七法會，將全程在殯儀館陪同、慰問家屬。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁也提到，市府有同步處理相關老舊建物部分，目前盤查總共有56棟沒有管委會的大樓，一周內會完成逃生避難障礙排除，針對消防設備、防火設備，包含警示器、滅火器等，在拆除的時候，同步也會以專案方式立刻把消防設備補足。

至於長期部分，陳其邁說，因涉及到行政管理、安檢措施強化，前天也跟大家報告，現在希望原來在16樓以上才須申報公安檢查，能往下從嚴規定到8樓以上，就要提出定期公安申報，盼能加速改善高危險建築的公安。

另一方面，在法規制度部分，不管是成立管委會也好，或是強化申報責任等，希望在未來能以自治條例方式，先行解決高雄危險的建築。陳其邁表示，這必須立刻處理，希望有更強力道，會尋求議會支持，並希望中央在法規制度上做配套修正。

對於國民黨提案成立調查小組，民進黨團幹事長黃文益表示，針對重大事故進行專案調查是議會的權責，倘若成立調查小組有助於進一步查明、釐清事實，民進黨團並不反對，也盼相關調查能本於客觀、中立，勿流於政治操作。