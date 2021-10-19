刪Q案倒數4天　疾管署：1171名選務人員已打完疫苗

▲面對罷免投票倒數，陳柏惟近期展開徒步苦行反惡霸行程。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在周六投票，立法院內政委員會20日邀請相關部會就台中第二選區罷免案的整備情形進行專題報告，據衛福部疾管署稍早送赴立院的書面報告指出，選務工作人員為第七類專案接種對象，本月初已安排其中1171人完成疫苗接種。

內政委員會20日邀請內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、中選會主委李進勇等相關部會代表就「台中第二選區罷免案（含投開票所設置、無障礙設施、防疫措施及人員訓練、流程動線評估、交通運輸規劃等）之整備情形，暨因應疫情罷免及公民投票延期標準之法制化」進行專題報告。

根據衛福部疾管署稍早送赴立院的書面報告指出，建議中選會優先聘任已接種疫苗者擔任選務工作人員，針對尚未接種疫苗者，同意納入COVID-19疫苗之第七類專案接種對象，並請該會提報名冊，共計造冊1171人，其中未曾接種人數478人，已接種第一劑人數693人，經台中市選舉委員會聯繫接洽，配合光田綜合醫院沙鹿院區場地、人力配置，已安排上開人員於本年10月6日上午及7日下午前往該院區接種，並採隨到隨打方式辦理，至未能配合前開時段接種人員，則於本年10月9日上午補行接種。

疾管署說明，選務人員所需AZ疫苗已於本年9月27日依中選會需求配送至指定醫療院所，另Moderna及高端疫苗則協調台中市政府衛生局以庫存量支應。