洪慈庸力挺陳柏惟　「別讓年輕人輸給現實資源、家族勢力」

▲前立委洪慈庸力挺台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／洪慈庸臉書）



記者陶本和／台北報導

面對國民黨大力推動的台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，前立委洪慈庸18日透過臉書表示，政治是現實的考驗，是資源的拼搏戰，但不要讓這樣的年輕人輸給現實，輸給資源、輸給家族勢力。

洪慈庸表示，請大家守護這個勇敢率真，站在對抗惡勢力最前線的年輕人。她說，經過幾年從政，有很深的感觸，沒有背景和資源的年輕人，必須用盡全力才能拼出微小的空間，但在惡鬥和利益交換之下，一再成為被霸凌的對象。

洪慈庸指出，地方派系和勢力把持政治，彼此的利益成為交換的標的，要打破過去的沉痾極為困難，理念可以帶你乘風破浪，舊勢力的浪仍會一波一波打回來，但如果不挺起腰桿子堅持下去，政治文化就永遠不會改變。

「我想此時的柏惟，汗水淚水已分不清」。洪慈庸說，或許大家認為當立委是份有錢有勢的好工作，但對沒有背景、沒有家族勢力、沒有龐大金援的年輕人來說，這是因為對國家、社會充滿了理想。

她認為，沒有這份理想，無法每天過著五點起床工作、十點回家、十一點繼續開始準備隔天質詢的生活。

洪慈庸強調，不要讓這樣的年輕人輸給現實，輸給資源，輸給家族勢力，陳柏惟最大的資源，最大的勢力，就是大家的支持，最後這幾天，她希望大家為台灣的政治環境再多做一點努力，告訴身邊的親人、朋友，支持陳柏惟，支持台灣改變政治惡習。

她說，陳柏惟出頭，也是替人民出頭，他一直站在大家前方這麼勇敢，但他並不是無堅不摧，他也會痛，也會委屈，現在是他需要大家的時候，這次換大家好好守護他。