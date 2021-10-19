刪Q投票倒數　北市議員挺陳柏惟籲青年返鄉投票

▲陳柏惟民主苦行之路，下午走進沙鹿，並媒合業者捐贈慈善團體物資。（圖／記者鄧木卿攝）



記者陳家祥／台北報導

基進黨立委陳柏惟的罷免案將在23日登場，罷免、反罷免雙方持續交鋒，刪Q總部召開記者會，號召選民顧票；陳柏惟則持續選區徒步、舉辦公益活動。台北市議員林亮君、苗博雅以及政治工作者吳崢主辦等，20日將舉行活動，呼籲設籍台中的青年返鄉投票，行使公民權。

台北市議員林亮君、台北市議員苗博雅、政治工作者吳崢以及台灣共生青年協會協辦「青年相揪 我來相挺 返鄉投票共乘巴士」，讓居住在台北，設籍在台中市第二選區的就學就業的青年，透過共乘形式降低交通費用門檻，返鄉投票，鼓勵選民回家行使公民權利。

刪Q團體19日召開「反奧步、防作票」記者會，強調選舉進入最後關頭，全民一起顧票，選務人員要確實查驗身分，讓罷免案順利圓滿落幕。國民黨籍台中市議員羅廷瑋、黃健豪、陳文政現身站台

另一方面，陳柏惟則在持續進行選區步行計畫，一早在烏日徒步後，先北上參加立法院院會，下午在沙鹿北勢愛心協會舉辦公益活動，媒合物資轉贈給北勢愛心協會及弘毓基金會。民進黨籍台中市議員楊典忠、王立任、彰化縣小英之友會成員與綠營人士到場相挺。