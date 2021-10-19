藝術家陳文輝駐阿底旦文化故事館　共創人與土地共生藝術

▲藝術家與部落村民討論創作文案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

疫情以來，有多久沒到戶外腳踩土地感受大地的脈動呢?台東縣政府邀請藝術家陳文輝進駐太麻里阿底旦文化故事館駐地創作，10月20日將展開1日工作坊活動，有20位民眾報名參加。縣府文化處希望透過駐地創作者與在地耆老及相關文化工作者們的經驗分享，更進一步藉由共同的實作活動，帶領大家回到土地的關懷。

台東縣政府文化處表示，繼海端鄉布農族文化館駐地創作獲在地鄉民好評後，文化處接續推動工作坊，並邀請太麻里當地藝術家駐村，自然媒材藝術家陳文輝移住多良村20餘年，對當地的排灣族文化有一定了解，也認同原住民族使用土地的智慧。他透過友善土地的耕作收成自給自足，並動手勞作滿足衣食住行所需，此次駐地計畫，他便以自身經驗出發，以裝置作品回應當地常見的農損問題，藉此傳達人與土地連結的價值。

當天工作坊活動上午由在地文化工作者黃俊明老師、多良村查拉密部落林明祝主席，以及執行台坂部落拉里吧農事曆的10月20日東大學專任助理楊濬瑄，一同就小米田與趕鳥的生活記憶及傳統智慧經驗分享及交流。下午則由陳文輝帶領與會者共同進行「參與式藝術裝置－迎風趕鳥器」的實作，並一起佈置於共生農園中，與藝術家作伙共創人與土地共生的智慧！