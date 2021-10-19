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暌違34年　台東子弟魏瑞廷獲十大傑出青年

▲魏瑞廷拿下台東暌違34年，十大傑出青年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲魏瑞廷拿下十大傑出青年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國際青年商會中華民國總會在立法院舉辦記者會，公布第59屆十大傑出青年當選名單，去年曾拿下亞洲新銳先鋒的青農魏瑞廷也名列其中。此次，更是以農立縣的台東歷經34年，再度有台東子弟拿下全國十大傑出青年，農漁環保類別這個獎項，讓家鄉親友們興奮不已，特別是身為農夫的父親更是開心落淚，直說為我們這些鄉下人爭光，務農一樣會有前途，也為近期台東農產外銷遭受打壓的低靡氣氛注入一股正能量。

魏瑞廷返鄉協助家中務農，透過與新創奧丁丁集團王俊凱執行長的合作，將創新思維區塊鏈科技導入農業，不僅為台東地方農業找到新契機，同時也讓國際媒體關注台灣農業的發展。此外，魏瑞廷愛台灣，為地方農業的努力是有目共睹的，在台梵外交出現危機時，他曾透過自己的農業軟實力，將家中自產稻米獻給梵蒂岡教宗，助拚台梵外交，讓大家知道台灣不輸給任何國家，同時就算自己是農夫也能替台灣外交貢獻一份心力，創造屬於「台灣的拿破崙之村故事」！

此外，魏瑞廷平常卸下青農身分，他還是1位山林守護者，經常與檢、警合作，衝鋒陷陣、無畏無懼，緝捕破壞生態環境的山老鼠。過去檢、警在魏瑞廷專業知識與技能的協助下，更是破獲台東地區無數森林法案件，林務局亦因此頒發「107年行政院農業委員會林業及自然保育有功人士」之殊榮，鼓勵其保衛森林及國土環境的辛勞。

魏瑞廷表示，傑出青年是什麼？對我來說，就是努力做好每1件事，讓大家相信，傑出是在平凡努力中，可以翻轉人生的精采故事！此刻的我，絕對能夠帶領更多人創造生命奇蹟！

最後魏瑞廷回想20年前，曾個不懂得珍惜只想逃離家鄉的臭小子，20年後，我是個做農業活也可以很驕傲的年輕人。這次能與東奧奪牌柔道選手楊勇緯及台灣各地的頂尖青年一同成為2021年十大傑出青年是一種榮耀，未來將持續以自身的影響力，把這股青年返鄉打拼熱血，繼續感染在地青年，讓農村更具有活力與前景。《青年們一起返鄉，為家鄉奮鬥吧》！

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