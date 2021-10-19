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協助稅務政策推展　台東縣稅務局表揚績優地政士及房仲業者

▲台東縣稅務局表揚績優地政士及房仲業者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣稅務局表揚績優地政士及房仲業者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣稅務局為提升使用網路申報意願，訂定地政士及房仲業者獎勵辦法，109年度計有陳俊成等13名績優業者，並於18日舉辦表揚典禮，由局長李素琴主持，逐一頒發受獎人獎狀及禮券，並與全體受獎人合影留念。

局長李素琴表示，地政士是稅務局長期以來的好夥伴及好幫手，對於配合相關稅務政策推展，及協助縣民解決土地法規方面的問題表達感謝，而疫情期間避免公共群聚，網路申報恰巧提供安全便利管道，稅務局持續推動創新數位網路的e化服務，未來民眾透過「指尖」滑動就可輕鬆完成稅務相關作業。

稅務局指出，109年度績優地政士及房仲業者有陳俊成、楊佩佩、陳玉桂、葉俊峰、廖月瑛、丁美雲、謝幸貝、馮石山、李淑子、張佩琪、李乾誌、黃茂松、邱定發等13名獲獎，此一表揚活動原定於年度新春團拜時頒發，因年初新冠肺炎疫情影響暫緩，目前國內疫情緩和，因此改於18日舉辦，感謝所有績優地政士及房仲業者對於稅務政策的推行。

地方稅網路申報提供全年24小時不打烊的便捷服務，民眾可隨時上傳申報資料，不受機關上班時間限制，也可節省民眾交通往返時間，歡迎民眾及業者憑自然人憑證，可經稅務局網站（http://www.tttb.gov.tw）地方稅網路申報入口，進行各地方稅申報，申報後亦可在家或辦公室列印各稅繳款書或證明，非常方便，可多加利用。

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