110年全運會台東代表隊郭婞淳3大會奪金　至18日累計6金進帳

▲郭婞淳破大會紀錄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110年全國運動會台東縣代表隊18日再傳捷報，分別在舉重及柔道項目由2位現役國手奪金，其中，「舉重女神」郭婞淳在舉重女子64公斤量級，以抓舉100公斤、挺舉122公斤、總和222公斤，3破大會紀錄奪金，男子組柔道第5級－張巍逞，則完成全運4連霸佳績，累計至今共獲6金4銀6銅。

台東縣府教育處表示，110年全國運動會舉重項目今天在新北市中和高中舉行第2天賽程，由於「舉重女神」郭婞淳代表台東縣出賽，雖然現場沒有開放民眾入場觀賽，不過，吸引大批媒體前來採訪，郭婞淳這次放棄主項59公斤級，越級挑戰64公斤級。抓舉開把設定93公斤，成功舉起後，97公斤也過關，直接打破陳玟卉在108年全運會所締造的大會紀錄96公斤，隨後再舉起100公斤，將紀錄繼續往前推進。

接著挺舉項目，郭婞淳開把的重量就是110公斤，接著上調至117公斤也成功舉起，最後挑戰122公斤都順利達陣，挺舉再改寫陳玟卉所保有的大會紀錄121公斤，並以總和222公斤收下金牌，成為新大會紀錄保持人。

110全國運動會台東縣代表隊成績：金牌－(一)男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽金利偉華選手、(二)女子組柔道第2級莊琇茹選手、(三)男子組柔道第3級莊尚晉選手、(四)女子組角力自由式第1級林詠薰選手、(五)男子組柔道第5級張巍逞選手、(六)女子舉重64公斤級郭婞淳(挺舉100公斤，抓舉122公斤，總和222公斤)均破大會紀錄。

銀牌－(一)男子組輕艇競速1000公尺單人愛斯基摩艇林旻昱選手、(二)女子組角力自由式第3級王芷萱選手、(三)男子組舉重73公斤級黃品勳選手(抓舉:130公斤 挺舉:160公斤 總和:290公斤)、(四)女子組柔道第5級張思慈選手。

銅牌－(一)男子組輕艇競速1000公尺雙人愛斯基摩艇林誠、林旻昊選手、(二)男子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇林誠選手、(三)男子組輕艇傳統舟艇200公尺團體第3名、(四)混合組射擊10公尺空氣手槍混合賽金利偉華、鐘儀茹選手、(五)女子組柔道第2級溫韶玟選手、(六)女子組柔道第1級－徐琬筑選手。