全國縣市競爭力台東排名第5　縣市首長滿意度饒慶鈴躍升第6

▲饒慶鈴縣市首長滿意度躍升第6 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

《天下雜誌》19日公布2021年「縣市首長施政滿意度暨幸福城市調查」，針對經濟、環境、施政、文教及社福等5大面向進行評比，台東縣在「文教力」與「社福力」獲得非6都第3名，而在全台縣市長施政滿意度排行中台東縣長饒慶鈴大幅進步4名次，排名爬升至第6名。值得一提的是，台東「文教力」成績更首度進入前3名，歷年最高，顯示饒慶鈴深耕厚植在地藝文軟實力的推廣有成，致力縮短藝文與鄉親的距離，每1個年齡層都能接觸到不同形色的藝術，把藝文化成生活日常。

依天下調查報告說明指出，台東縣在縣市長施政分數獲得79.3分，饒慶鈴排名第6；縣市競爭力排行獲561.89，排名第5，且在經濟、環境、施政及文教力都有顯著進步。報告提及，新冠肺炎疫情是今年最大的變數，縣市首長對於疫情的控制及防疫作為都是今年民眾非常觀切的，或多或少都會影響城市統籌治理的表現，也顯見饒慶鈴在防疫作為及措施等項目果斷的執行力。

在台東縣社福實力也不容小覷，縣長饒慶鈴持續打造友善生養安心教育環境，推出全國首創的類公共化政策，使公私托收費一致，宣布提高生育第1胎補助至3萬元、第2胎以上加碼補助至3萬6千元，為全國生育補助最多縣市之1，台東也首度啟動幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、公托托育人員照顧幼兒比由原本1:5降載至1:4，同時興建全國最多91站的部落文化健康站以及身心障礙日間型服務(社區日間作業設施、社區式日間照顧、日間服務機構)、社區照顧關懷據點、聚福食堂及台東縣托育資源中心(親子館)等，都是讓台東的長者能健康生活且善用社福相關措施。

饒慶鈴表示，台東在醫療衛生施政也有進步的表現，2年多來，不僅有全國第1的「以網路代替馬路」的5G遠距醫療，同時台東醫療量能也不斷升級，目前全縣16鄉鎮衛生所醫師已全面到位，台東馬偕醫院也增聘心臟、整形外科、眼科醫師，可提供全年24小時緊急會診和手術，榮民醫院及部立台東醫院成功分院增聘腎臟專科醫師、台東基督教醫院則延攬放射腫瘤科醫師，南迴線也有高醫團隊提供各項專科門診，特別門診則有大腸鏡、胃鏡、乳房與C肝，讓台東不再是醫療落後地區。

饒慶鈴感謝所有鄉親對於縣府施政各面向給予肯定與支持，台東無論在經濟、環境、施政、文教、社福等5大面向，都有顯著成效與進步，縣府會持續擦亮台東品牌，秉持「開放、整合、創新」的施政DNA，讓更多人看見台東的真善美。