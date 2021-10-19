台東110年度優良機車排氣檢驗站出爐　10業者獲獎

▲優良機車排氣檢驗站表揚，共10家檢驗站獲獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局於日前舉辦「110年度台東縣優良機車排氣檢驗站表揚活動」頒獎典禮，共10家檢驗站獲獎，第1名由公園機車行獲得，在年度評比「檢驗品質」、「檢驗數量」、「行政配合項目」及「服務滿意度」等4大項目中奪得佳績，並積極配合台東縣環保局辦理報廢老舊機車汰舊補助等，有助於提升台東縣機車到檢率及降低空氣污染的服務。

縣長饒慶鈴表示，機車是民眾最常使用的交通工具，台東縣內共約有15萬輛機車，每年大約有10萬輛機車需完成定期排氣檢測，維持排氣檢驗保持在法規標準內，恭喜今年度榮獲優良的機車排氣檢驗站，經過環保局於每月查核及每季評鑑評比後脫穎而出，感謝與期盼檢驗站在各項檢驗業務上精益求精，提供更優質的服務，讓民眾感受檢驗站服務的用心，有效協助改善機車排氣污染的情形，也謝謝民眾配合檢驗作業，讓台東縣的空氣品質更好。

環保局說明，台東縣政府許可設置的機車排氣檢驗站共有54家，評比作業是經由年度檢驗品質、驗檢站場地維護、整體形象、檢測儀器維護、檢測數據管理、行政配合度、稽查缺失數、檢驗相關規定熟悉度等評鑑項目，另檢驗站皆有合格檢驗人員執行機車排氣檢驗作業，檢驗儀器及檢驗軟體皆於有效期限內完成校正，符合法定規定。

環保局提醒車主凡領牌且出廠滿5年的機車，每年須依行照上發照月份前或後1個月內實施機車排氣定期檢驗。台東縣機車排氣檢驗站共54站，相關資訊請詳見https://is.gd/QWbUD6，提供民眾免費進行機車排氣檢驗服務，如有對機車定檢服務有任何疑問請洽專線089-238325。

110年度台東縣優良機車排氣檢驗站評比前三名名單:第一名公園機車行、第二名森田機車行、第三名連豐機車行。優良獎名單:永大車業行、宏泰機車行、全一車業行、金昌機車行、東貫車業有限公司、樺陽車業行、祥發機車行。