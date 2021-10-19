▲北市公園處於6座公園試辦計時器，台北市議員黃郁芬爆，不到10天就壞掉。（圖／台北市議員黃郁芬辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

北市府10月9日起選定6座公園遊戲場，試辦為期2週的「友善限時分享方案」，輔導孩童按壓計時器，只要3分鐘就會響鈴、提醒換人。不過台北市議員黃郁芬19日批評，到前港公園想看計時器時，發現只剩下空空的鐵盒，原來是因為下雨，導致裡面的計時器壞掉，質疑如果一直故障，民眾久了也會不想使用，「那到底要這個政策幹麻？」

台北市公園處指出，為了孩子們都有玩到盪鞦韆的機會、領會「分享」精神，自10月9日起，選定大安森林、青年、南港、前港、碧湖公園、花博公園美術園區等6個公園遊戲場，在假日遊戲場人多的時間，試辦為期2周的友善限時分享方案，輔導小孩排隊並按壓計時器3分鐘提醒，讓孩子們只要稍微等待，就能開心玩到盪鞦韆。

▲北市府於6個公園盪鞦韆旁，設置3分鐘的計時器提醒設施。（圖／台北市工務局公園處提供）

不過，黃郁芬19日表示，自己18日與家長一起到前港公園共學，想要實際到現場看看「鞦韆計時器」的運作狀況，但到現場發現，鞦韆旁只剩下空空的鐵盒、裡面的計時器卻不見了；問了之後才得知，因為計時器不防水，所以淋雨下來導致損壞，才請廠商先拆除修理。

「計時器撐了幾天？從10月9日開始試辦到現在，也才不過10天而已欸。」黃郁芬質疑，何況前港公園也不是唯一案例，南港公園的計時器試辦第2天就壞了，圓山公園計時器也是試辦一周內就壞了，試辦至今好壞成效不明，結果已有半數公園的計時器壞掉，倘若未來評估擴大辦理，會不會沒多久就壞掉，「如果一直壞掉，會不會久而久之民眾也不想用計時器了？那到底要這個政策幹嗎？」

除了計時器損壞率高之外，黃郁芬提到，現場有孩子稱，把手伸進鐵盒裡喬一下角度，就可以自己調整時間，就有人把時間直接從三分鐘調成一小時；且鐵盒設計邊角銳利，如果孩子在周圍跑跳、不注意而去撞到，反而更加危險。而且計時器設置的高度，只要矮一點的小朋友就沒辦法按到、不能自己使用，反而失去了北市宣稱「要讓孩子學習」的美意。

黃郁芬表示，從損壞率、裝設的位置與安全性、孩子的使用體驗，這些公園處早在試辦前就應該設想，結果卻是試辦下去、孩子使用了，才幫公園處發現了這些問題。公園處預計試辦到月底，再進一步評估成效，無論成效如何，在前面的缺失改善之前，都不會贊同這個設置規畫有瑕疵，造成家長疑慮的政策擴大辦理。