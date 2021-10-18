賴品妤批朱立倫見獵心喜切割責任　「國民黨本身就是罪孽的源頭」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委黃國書日前坦承，自己在戒嚴時期曾為情治單位進行政治偵搜，國民黨主席朱立倫則認為，當年威權時期所作所為是情治單位所為，不是國民黨。對此，民進黨立委賴品妤表示，朱立倫毫無羞恥心地試圖切割責任，絲毫不願正視過去的錯誤，但是國民黨本身就是罪孽的源頭。

黃國書17日在臉書坦言，他在大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，那是30多年前戒嚴時期的一段塵封往事，宣布即日起將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，「在本屆任期屆滿後，本人將不再尋求連任，未來將投身文化公益爲社會服務」。

賴品妤18日下午在臉書表示，黃國書的聲明，不但震撼了許多長期關注轉型正義議題的夥伴，也再次揭露出了在威權統治時代，台灣面對外來政權無所不用其極的迫害以及系統性的利益輸出，使許多人成為共犯結構的ㄧ員，造就了時代的悲劇。

然而，賴品妤也說，這段歷史悲劇不只是「過去式」，此次事件更證明了撕裂民主體制的雙手們如同時空膠囊般，依然存留在現今場域中。轉型正義的最終目的是尋求和解，時間也並不能消弭過去，惟有透過真相釐清、責任歸咎，才能真正的防範歷史的傷痕留待未來。

賴品妤指出，朱立倫在第一時間，立刻跳出來大聲嚷嚷「是情治單位所為，並非國民黨」，毫無羞恥心地試圖切割責任，絲毫不願正視過去的錯誤，甚至也顯露出他對轉型正義的無知，「讓人不禁質疑他選前聲稱要改革國民黨的承諾，根本都是假的」。

賴品妤強調，她要告訴不負責任且見獵心喜的國民黨，「你們不要忘記，一切的悲劇都是因為中國國民黨而起」，更精準一點地說，國民黨在威權時期對於台灣人的壓迫、殘害，甚至是威脅利誘佈建線民，「國民黨本身就是罪孽的源頭」。

賴品妤認為，國民黨要做的不是硬拗、杯葛議事、作秀、為了利益煽動仇恨罷免，更不是跟中國眉來眼去，而是真正的贖罪。台灣的轉型正義還有很長的路要走，並且需要所有台灣人一起加入，「希望，我們能儘快的迎向，陽光照向所有陰影處的那一天」。