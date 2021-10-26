台灣民意／各政黨支持度公布　民眾黨超車國民黨、基進黨創新高

▲陳柏惟罷免案前夕基進黨民調創新高。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（26日）公布政黨支持分布民調，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，27%支持民進黨，16%支持國民黨，18%支持民眾黨，5%支持時代力量、4%支持台灣基進，27%中性選民。民眾黨繼月初「感情溫度計」民意調查後，再次超車國民黨，基進黨則在立委陳柏惟罷免案前夕創下新高。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，十月台灣政黨競爭最大的驚奇是，台灣民眾黨彎道超車，支持度一舉超越老大哥中國國民黨1.4個百分點，暫時躍居台灣第二大黨，是史上第一次；同時，台灣基進支持度也創下該黨歷史新高紀錄4.3%，這是在該黨唯一一席立委陳柏惟遭罷免前夕。

陳柏惟罷免案23日落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。但基進黨在罷免案過程中積極曝光，陳柏惟也拿下多達73,433的反罷免票，帶動基進黨整體表現，不僅陳柏惟，陳柏惟團隊執行長林雨蓁、台灣基進新聞部主任張博洋也頻頻躍上媒體版面，讓政黨支持度創下新高。

本次調查訪問期間是2021年10月18-20日三天，以全國為範圍的二十歲以上成年人，有效樣本1075人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。