線民風暴後　黃國書首發文「請別再說我勇敢，這我最欠缺的！」

▲民進黨立委黃國書。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委黃國書被爆出曾被吸收為線民，隨後透過臉書坦承並宣布「三退」引發各界讚賞。對此，黃國書今（26日）在臉書發文表示，「請別再說我勇敢，因為這恰恰是過去到現在，我最欠缺的！」

黃國書提到，家裡路旁有支監視器，出門時偶而會抬頭望了一眼 ；也會想著，它為什麼被設置在那？若它有自由意志，它又會願意被安裝在那嗎？「在久遠的那段歴史節點裡，我也曾經作為監視器般，工具性的存在著！」

黃國書表示，重新打開過往的這段錯誤難堪，真的很抱歉；「我依然憎惡著當時自己的不夠勇敢。我一時的怯弱舆恐懼戰勝脆弱的心理素質，於是我從此被掌握利用陷入無間，而不能自己。」

黃國書說，羨慕有些同志有著堅強的人格特質，在那個衝撞的年代，義無反顧、勇往直前。因此，他深自懊悔、反省，也認為在完成階段性選民的付託之後，因為自己的污點，不再有資格，與大家同行。

黃國書也說，從政以來，兢兢業業，加倍努力；但這無法也不應該抵銷過去的錯誤。隨著自己的成長和投入公眾事務，更加學習也認識到自己過往曾經作為黨國工具的不正義和傷害 ，所以應該負起責任。

面對許多的批評指教，黃國書再次致上深深的歉意，「我沒有資格為自己辯解，我會繼續反省，並在剩餘有限的時間裡，加倍認真，完成各項工作努力彌補。」也有許多送暖的支持者朋友同志，尤其是敬重的柯總召，你們的鼓勵鞭策，「我非常感謝也感羞愧；感謝在此刻不離不棄的溫暖支撐，但請別再說我勇敢，因為這恰恰是過去到現在，我最欠缺的！」

面對未來規劃，黃國書說在公眾事務上，只有義務，沒有權利；並在離開之後，奉獻公益，繼續找尋自我救贖之路。

或許這是他所僅有能回報大家的，而時間會檢驗著。

黃國書因大學時代當過情治單位的線民，除了遭新潮流除名，也宣布退出民進黨、退出黨團運作，並放棄連任。