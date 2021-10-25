林昶佐批朱立倫說法合中國利益　國民黨：民主回力鏢打到的膝反射

▲林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於國民黨主席朱立倫指「開口就抗中保台、搞意識形態的民代一定被罷掉」，林昶佐表示，不解為什麼討論到中國滲透的問題，就要被威脅一定罷免，這種說法符合中國利益。對此，國民黨反擊，這是林昶佐被民主回力鏢打到的「膝反射」。

陳柏惟確定被罷免後，國民黨將戰場轉向林昶佐罷免案及年底四個公投。林昶佐24日質疑，台灣不能一直內耗下去，請朱立倫適可而止，「你們成功拉下了陳柏惟，但你們這些作法，讓自己成為被國際認證的中國滲透勢力，這符合最大在野黨應有的價值立場嗎？符合台灣的利益嗎？」

朱立倫對此回應，每位民代真正要面對的是選區的選民，不論是疫情、或疫苗、紓困，還有平常對選民的服務，這才是關鍵重點，不要一開口就要搞抗中保台、意識形態，「這樣的立委、民代一定會被罷免掉。」

對於朱立倫的回應，林昶佐質疑，討論到中國滲透的問題，就要被威脅「一定要罷免」，朱立倫這種說法，不就剛好符合中國的利益，也符合了美國前國務卿萊斯對國民黨不理性政治動作的解讀，「中國滲透與統戰的問題，已經是包括台灣在內世界各民主陣營都刻不容緩謹慎應對的挑戰，朱主席應該更嚴肅來面對。」

對此，國民黨文傳會主委凌濤25日表示，過去林昶佐就是下修罷免門檻的始作俑者，怎麼會陳柏惟罷免案才剛成功，林昶佐就急著把人民行使公民權利的行為，抹黑成中共滲透？實在是心虛又惡質的表現。

凌濤指出，林昶佐應誠懇面對民眾的不滿，過去疫情期間，萬華被衛福部抹黑成防疫破口，林昶佐不出聲，過去3+11導致萬華疫情嚴重，林昶依舊不出聲，直到擔心被罷免才在牽拖中共滲透，這種反差的失職表現，人民都看在眼裡。