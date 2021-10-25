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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國民黨遇中國就把國旗變不見」　民進黨：把中華民國當免洗筷

▲▼朱立倫針對陳柏惟罷免案發表談話。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席朱立倫25日批評總統蔡英文國慶談話，民進黨發言人周江杰表示，蔡英文的「四個堅持」，符合目前台灣主流民意，而國民黨只要遇到中國，國民黨就會自動把中華民國變不見，把「中華民國」當做免洗筷

周江杰指出，朱立倫口口聲聲說要捍衛中華民國，提出「四個捍衛」，事實上卻是「四個沒有」，包括給中國的回信「沒有中華民國」；對於習近平說要和平統一，國民黨「沒有反對」；共機不斷闖我防空識別區，國民黨黃復興黨部主委說「不算擾台」；國際活動、賽事遇到中國打壓「沒有聲援」，反指責被欺壓者的不是。

周江杰說，每到選舉或是特定節慶時，台灣人就會看到國民黨嘴說捍衛中華民國，手舉中華民國國旗，但只要遇到中國，國民黨就會自動把中華民國變不見，國民黨把「中華民國」當做免洗筷和選舉圖騰的舉止，可說是屢見不鮮。

周江杰表示，蔡英文國慶演說中的「四個堅持」主張，充分展現捍衛國家主權與民主自由的堅定態度，符合當前台灣的主流民意與現狀，相反地，國民黨一再地呼應中共的兩岸觀點，貶低台灣的國家主權，這才是嚴重違反中華民國憲法主權在民的精神。

民進黨呼籲朱立倫勇敢對中共宣示，中華民國和中華人民共和國本互不隸屬，不要妄想用武力侵犯台灣。

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