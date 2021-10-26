台灣民意／若明天投票四大公投都會通過　三項壓倒性勝利

▲藍營將四大公投定調為對蘇貞昌的不信任投票。（圖／記者陶本和攝）



記者杜冠霖／台北報導

立委陳柏惟罷免案落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。而藍綠對決也將戰場轉向年底四大公投，台灣民意基金會26日公布最新民調，若明天就投票，四大公投都會通過，且其中三項是壓倒性勝利。

12月18日將舉行中央選舉委員會的全國性公民投票案第17案至第20案（4大公投），分別為珍愛藻礁、反萊豬進口、重啟核四及公投綁大選。四大公投因疫情延至12月18日（星期六），投票時間從上午8時起至下午4時止。

對於四大公投，國民黨主席朱立倫定調是對行政院長蘇貞昌的「不信任投票」，呼籲民眾12月18日要站出來，表達對民進黨長期執政不力的抗議。蘇貞昌則回應，公投是對事的投票，應該就事論事，在防疫情形許可下，也會率領行政團隊向國人報告，政府到底在做什麼。

台灣民意基金會今公布公投最新民調，若明天投票，關於12月反萊豬公投，在20歲以上台灣人中，68.1%傾向投同意票，25.7%傾向投不同意票，1.5%尚未決定，1.1%不投票，3.7%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多42.4個百分點，反萊豬公投將獲壓倒性勝利。

有關12月藻礁公投，最新民意則顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，47.7%傾向投同意票，29.6%傾向投不同意票，6.1%尚未決定，2.2%不投票，14.5%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多18.1個百分點，發起藻礁公投的團體將獲壓倒性勝利。

關於12月「公投綁大選」公投，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，57.4%傾向投同意票，34.2%傾向投不同意票，1.7%尚未決定，1.1%不投票，5.6%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多23.2個百分點，推動「公投綁大選」的一方將獲得壓倒性勝利。

關於12月重啟核四公投，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，46.7%投同意票，41.7%投不同意票，3.7%尚未決定，1.3%不投票，6.6%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多5個百分點，「重啟核四」公投推動者將贏得勝利。