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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然／【城中城大火】燒出老屋困老及老舊建築問題

▲▼城中城大火17日 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄「城中城大樓」大火，燒死46條人命，一場無情火燒出危老建築問題 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄「城中城大樓」大火，燒死46條人命，媒體大肆報導，高雄市長陳其邁立即出面鞠躬道歉，這樣的場景相信大家都不陌生，往往過了幾天事情逐漸淡化後，整體事情的改善仍極為有限，導致日後恐又再度發生令人遺憾的事。

就以火災燒出人命，在台灣最常見的是「違章建築」、「頂樓增建」，因這些建築物消防設施欠缺，又未進行公共安全檢查，一旦失火變可能燒出人命。目前這些違章建築、頂樓增建仍在台灣處處可見。

回頭來看看高雄這次「城中城大樓」大火事件。該大樓於民國70年間取得「使用執照」，為一住商混合大樓，屬於「老舊建築物」，內有約120戶住戶，由於老舊且具公共安全的潛在危險，曾有李喬如議員於十年前召開「兩次都市更新重建說明會」，但因所有權人複雜，有些居住國外或外縣市，出席人數未達法定門檻而告流會。

該大樓因成立於《公寓大廈管理條例》施行（民國84年6月30日起）前，而未成立「管理委員會」，導致大樓既未申報公共安全、未進行消防安檢，且樓梯間堆滿雜物，建物的裝潢建材不符合防焰和消防標準；因而一把無情火發生後，就迅速延燒，熊熊大火造成46條寶貴性命，葬身火海。

目前已有施錦芳、王麗珍、葉宜津三位監察委員表示將申請自動調查，針對高雄市政府就轄內這類未成立管理委員會的複合式大樓，其公共安全、管理及維護的相關行政作為為何？有無善盡地方主管機關職責？現行法令規定是否仍有不足？

筆者認為，台灣目前的城市治理相當不完善，政府的作為欠缺前瞻視角、宏觀思維，往往是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，且於事件發生後才思補救，而不是採取「預防」的作為。

台灣都市的老舊房屋已經討論多年，且因台灣已是高齡社會，「老屋困老」也是一大問題，但仍未有積極的改進策略。雖然已經有《公寓大廈管理條例》、《建築法》、《消防法》、《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，而這些法律及相關配套法規，政府在執法方面顯得消極、被動，導致各該法律之立法目的未能完全實現。

筆者希望此次不幸的城中城大樓大火事件，讓政府能徹底痛定思痛，本於「公門好修行」的立場，拿出良心，作出積極作為，絕對不要只喊口號而已！倘未來不再重演「城中城大樓」大火事件，政府也不辜負人民的負託。

從「城中城大樓」大火事件中，建議全面性檢討以下5項：

1. 強化公寓大廈的管理及管理委員會設置的落實。

2. 徹底執行《建築法》，改善「違章建築」的問題。

3. 於老舊危險房屋有效地進行「都市更新」、「整建」、「危老重建」。

4. 落實《消防法》的規定，進行消防檢查及消防設施改善。

5. 嚴格執行建築物的公共安全檢查，一旦具公共安全時，則劍及履及地進行改善追蹤。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。

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