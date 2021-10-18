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社會 社會焦點 保障人權

追46死城中城致命3大關鍵　「挑高玻璃帷幕」成恐怖火爐

高雄城中城大樓14日清晨發生大火，熊熊火勢釀成87死傷的重大悲劇。（圖／翻攝畫面）

▲高雄城中城大樓14日清晨發生大火，熊熊火勢釀成87死傷的重大悲劇。（圖／CTWANT提供）

圖文 ／CTWANT

高雄城中城大樓14日清晨發生火警，這把無情惡火釀成46人死亡、41人受傷的重大悲劇，這也是台灣史上單一建物死傷第二嚴重的火警意外，更燒出了危老建物的隱藏危機。檢視「城中城」大樓三大致命危險因子，包括老舊建物梯間堆滿雜物、原商業使用樓層建材裝潢不符合防焰消防標準、低樓層建材使用玻璃帷幕與挑高設計導致火場形同火爐，迅速竄燒，都是造成此次大火難以逃生、死傷慘重的關鍵因素。

警消獲報城中城火警趕往救援，雲梯車升上高樓層搜索，可以發現鐵窗上面，堆積有眾多雜物。（圖／宋岱融攝）

▲警消獲報城中城火警趕往救援，雲梯車升上高樓層搜索，可以發現鐵窗上面，堆積有眾多雜物。（圖／CTWANT提供）

屋齡40年的城中城大樓，位於高雄市鹽埕區，1981年完工，當時規劃地上12層、地下2層的商辦混合大樓，裡面曾經是商場、歌廳、電影院、百貨公司及餐廳等，但由於商圈轉移等因素逐漸沒落、年久失修，部分區域宛如廢墟，演變成現今地下1、2樓未使用、地上1樓部分承租業者開店，2樓至5樓廢棄、7至11樓原為辦公室，後來隔為每間平均9到11坪的套房，登記有72戶的住戶。

14日的清晨2時許，急促的警笛聲劃破高雄寧靜夜空，半夢醒間，居民一陣慌亂，倉皇幸運逃出的住戶，無助站在街邊，回頭望著自己的家陷入熊熊焰火中，仍分不清眼前的狀況是現實還是夢。

大樓燒得焦黑，雲梯車不斷在窗邊搜索，陸續將41名傷者慢慢運載下樓，火勢撲滅後，消防人員採「逐層搜索、逐間破門」的救援行動，分別在1樓及6樓發現各發現1名死者、7樓9名死者、8樓4名死者，死傷最嚴重的9樓發現22名死者，另有9名死者樓層不明。

高雄市消防局長李清秀指出城中城大樓內的致命關鍵，包含樓梯間堆滿陳年雜物，以致逃生不便；該棟大樓本來是住商混合建築，但自2002年後商業部分就沒有再使用，故未申報公安，且裡面的堆置物、建材、裝潢並不符合防焰和消防標準；1樓到6樓原為商業使用，以玻璃帷幕為主要建材，火災發生時造成高溫，挑高設計以致燃燒更快，導致火勢迅速竄升至高樓層，讓火場形同火爐。

城中城大樓的低樓層使用玻璃帷幕建材，加上挑高設計，使得火場形同火爐，迅速竄燒。（圖／黃威彬攝）

▲城中城大樓的低樓層使用玻璃帷幕建材，加上挑高設計，使得火場形同火爐，迅速竄燒。（圖／CTWANT提供）

李清秀表示，再加上火警發生在凌晨2時許，大樓住戶幾乎都已熟睡，來不及應變逃生，且住戶多是較弱勢的長輩，火警發生時逃生能力較差，種種不利因素累加在一起，以致造成如此慘重的傷亡。

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