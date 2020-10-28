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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／通姦除罪後　愛情騙子還有哪些法律責任

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▲▼ 外遇，出軌，通姦。（圖／視覺中國）

▲外遇者應付的民事責任，除了對「對配偶的責任」，若外遇對象不知情其已婚身分，民事上也可能有「對外遇者的責任」。（圖／視覺中國）

日前《刑法》上通姦罪已經被大法官第791號解釋認定違憲失效，所以刑法上不再對通姦行為有所規範，這樣意味著已婚在外面偷吃的人時沒有責任嗎？其實不然，偷吃者在民事上也是有責任的，除了對「對配偶的責任」外，如果外面小三不知情的話，民事上也可能有「對小三的責任」。本篇聚焦在對「對小三的責任」部分，觀察法院對此有什麼看法。

有時候小三不見得是自己有意地去和已婚偷吃的人勾搭，而是已婚偷吃者自己在外或交友軟體上誆稱「假單身」，狠一點的，甚至還有刻意將自己身分證的配偶欄塗成空白。在這種情況下，不知情對方已婚的的小三，其實也是「被害人」。如此，小三民事上有什麼權利可以主張？觀察判決的結果後，可以從「侵權行為」與「詐欺」兩個方向著手。

關於侵權行為的法院見解

侵權行為可以處理「騙情」的部分，小三可以主張貞操權被侵害並請求慰撫金。法院在這種侵權行為的認定上，「已婚偷吃者是否隱瞞已婚事實」是一個重要的判準。而這種隱瞞已婚事實的認定，法院則有不同看法，有認為已婚者有「主動告知自己已婚身分」的義務，若未主動告知即屬侵權行為（臺灣桃園地方法院108年訴字第1501號民事判決─判賠小三40萬）。

也有法院在認定上，限於已婚者有「避免對方與其家人、朋友接觸之不正常舉止，或刻意出示偽造之相關身分證件資料等欺瞞行為」等刻意主動的相反事實陳述方式，才算有侵權行為的成立（臺灣高雄地方法院102年訴字第835號民事判決─未有刻意欺瞞判免賠）。

關於詐欺的法院見解

至於「騙財」的部分，可以透過《刑法》上詐欺罪處理。關於詐欺的規定在《刑法》第339條，限於要有財產上的交付才會成立，所以單純被騙感情的話，原則上並不會成立刑事上的詐欺。但是感情因素在財產上的交付中占有部分考量（例如利用被害人對偷吃者言聽計從與信任），這樣就有成立刑事上詐欺的可能（臺灣高等法院104年上易字第1309號刑事判決 ）。

關於侵權行為的部分，成立上要看偷吃者有沒有刻意隱瞞已婚事實，雖然有不同的認定標準，但如果被認定刻意隱瞞，就有可能讓小三主張侵權行為，如果小三有進一步的給錢或是送東西，甚至還會有《刑法》上詐欺罪的問題。所以不是通姦罪被宣告違憲失效後，結婚者還可以在外面為所欲為，現行實務上，除了老婆外，被瞞在鼓裡的小三也可以提告。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

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▲雷皓明律師

●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》以上言論不代表本公司立場。

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