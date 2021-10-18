　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／城中城惡火46死　徐國勇下令1個月內盤查全台老舊建物

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇 消防署長蕭煥章 營建署長吳欣修 高雄大夥相關專案報告詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄「城中城」大樓火災事故，造成46人死亡、41人輕重傷，成為高雄史上最嚴重火災。內政部長徐國勇今（18日）在立法院報告指出，要求1個月內盤查老舊複合用途建築物全數納管；他並於受訪時透露，「城中城」這類列為要緊急處理的危老大樓，地方政府清查中，台北市應有10多棟、新北市也是這個數目左右。

立院內政委員會今邀集內政部、消防署、警政署、營建署與衛福部等相關單位針對「探討如何提升老舊社區、住宅大樓與複合式建築之公共安全」進行專報，並邀請高雄與各縣市政府列席。

徐國勇會前受訪表示，現在正請地方政府統計、清查中，台北市應該有10多棟、新北市應該也是這個數目左右，台中也會有，甚至其他非六都的城市也有，都是優先要處理的。雙北、台中市這幾天在做消防檢查的，可能就是要列為緊急處理的大樓。

針對城中城大火改善做為，徐國勇在報告中表示，為避免類似案件再次發生，針對老舊複合用途建築物提出建築與消防安全管理精進措施，包括限期完成老舊複合用途建築物盤點全數納管，內政部要求地方政府應於1個月內盤點完成全國所有老舊複合用途建築物，特別是局部停（歇）業或荒廢者，全數納管；內政部也將召集地方政府開會，要求依《建築法》，停（歇）業或荒廢場所須列為應辦理公安申報案件，並列案管理。

此外，內政部要求地方政府針對轄區內老舊複合用途建築物，如有荒廢雜亂的樓層或空間，應責成建築物所有權人於3個月內完成環境清理改善，排除所有危險因子，届期仍未改善者，依《建築法》規定進行裁罰。

徐國勇說明，內政部研議修正「公寓大廈管理條例」，強制要求老舊複合用途建築物應成立管理組織，並與地方政府討論實務改進及執行作法，以維護建築物安全設施與管理。

在公安消防部分，徐國勇表示，內政部與各地方政府通力合作，3個月內完成老舊複合用途建築物的公安與消防全面稽查，違規者依建築法、消防法相關規定裁處，並要求地方政府加強建築物火災搶救、人命救助、民眾疏散等組合式救災演練，以維護公共安全。

徐國勇說明，因建築物用途已趨多元複雜，如內部有居住或收容避難弱者場所，共同防火管理及整體避難訓練至關重要，內政部已函送行政院消防法部分條文修正草案，針對有2個以上場所建築物且其管理權人不同時，為確保建築物整體安全，規範管理權有分屬特定建築物，應實施建築物共有部分防火管理及整體避難訓練等共同防火管理事項。

最後，徐國勇也指出，消防安全設備設計及性能維護良否，攸關建築物發生火災時偵知、火及人員逃生等安全事項，亟需消防專技人員負責，內政部已提具《消防設備人員法》草案，並送立法院審議，完善消防設備師士理，將有效確保公共場所消防安全設備能維持正常運作。

▼高雄城中城大火 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼城中城大火17日 。（圖／記者吳世龍攝）

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
小玉上銬畫面曝！　狂賣換臉謎片賺千萬
台北恐怖挖眼女「上銬畫面曝」　4警聯手才壓制
快訊／虎豹潭「尋獲粉色雨衣、登山鞋」　確認8歲女童遺失物
快訊／蘇貞昌下令防疫再鬆綁！最新措施出爐
吳姍儒炸出渾圓雙球！　憲哥狂被cue：發生命案啦
鴻海電動車入門款「售價不到百萬」！上市時間出爐
台北恐怖挖眼！她美工刀狂砍　2000元交保原因曝
好市多「秋冬神物」上架！　1錠不到10元
200男女裸奔！畫面「一排雪白懸空雙球」超震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／國內疫苗接種覆蓋率62.11%　已施打1970.9萬人次

快訊／蘇貞昌下令再鬆綁防疫措施　高鐵開放自由座、放寬飲食管制

江啟臣質疑報告隻字未提「中華民國」　吳釗燮打臉：封面日期就有

「邊舉國旗邊吐血」挨轟　謝志偉曝心聲：我心裡想的確是台灣

悠遊卡綁五倍券「不得網購」？　悠遊卡公司：受限法令規定

朱立倫稱「黃國書非國民黨線民」　蘇貞昌：這像說殺人的是菜刀

現行法規模糊！虎豹潭釀4死2失蹤　柯文哲下令「盤點坊間活動」約束業者

謝國樑打造基隆科學園區計畫曝光　未來10年要拚300億商機

喊沒經費宣傳車卻遭吐槽太豪華　刪Q陣營：羅智強借的

批陳其邁8字帶過城中城大火　羅智強：暖男渣男只有一線之隔　

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

金高銀「裝口愛＋磨蹭」撒嬌安普賢遭無視　高手示範「裝弱開瓶術」臉超欠打XD

快訊／國內疫苗接種覆蓋率62.11%　已施打1970.9萬人次

快訊／蘇貞昌下令再鬆綁防疫措施　高鐵開放自由座、放寬飲食管制

江啟臣質疑報告隻字未提「中華民國」　吳釗燮打臉：封面日期就有

「邊舉國旗邊吐血」挨轟　謝志偉曝心聲：我心裡想的確是台灣

悠遊卡綁五倍券「不得網購」？　悠遊卡公司：受限法令規定

朱立倫稱「黃國書非國民黨線民」　蘇貞昌：這像說殺人的是菜刀

現行法規模糊！虎豹潭釀4死2失蹤　柯文哲下令「盤點坊間活動」約束業者

謝國樑打造基隆科學園區計畫曝光　未來10年要拚300億商機

喊沒經費宣傳車卻遭吐槽太豪華　刪Q陣營：羅智強借的

批陳其邁8字帶過城中城大火　羅智強：暖男渣男只有一線之隔　

腳底刺入「怪物級木屑」療癒片爆紅　一擠秒彈出！眾人歡呼超興奮

環教成效令人省思　圓規豪雨後...太平溪出海口清出7百公斤垃圾

開箱五倍券　從信封右側「用力一撕」下秒悲劇了！網笑：變三倍券

科技業薪水就是高？　和碩、緯創平均薪資出爐與想像有落差

全運會台東射擊奪首冠！柔道莊琇茹、莊尚晉兄妹雙雙摘金

普悠瑪事故釀18死！司機員一審判4年6個月　台鐵回應了

謝宗學／重視基層診所「生存危機」　迎接解封輕症衝擊

養樂多偷摻安眠藥！酒店小姐喝下遭猥褻　惡男辯性交易下場曝

「暴衝怕咬到爸爸」貪玩汪吃零食小口輕輕咬　網讚：養到天使

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌下令再鬆綁　高鐵開放自由座、放寬飲食管制

呱吉曾撂「最後一次幫你」　陳柏惟那件事曝本性

黃國書認當線民　林佳龍盼給免責

陳柏惟苦行100小時　刪Q總部：平常沒在基層走

議會起立為死者默哀　黃捷坐著滑手機道歉了

快訊／綠委認了曾當國民黨線民　宣布退黨

黃國書稱被迫當線民　羅文嘉：下台階說詞

華山分屍案被害家屬艸　籲法官判凶嫌死刑

基進黨籲「黃白」支持者挺3Q　他打臉：陳柏惟曾批這些人腦容量不高

陳柏惟稱一黨一席也要罷免非民主　孫大千：哪條法律規定不可以？

謝志偉稱舉國旗吐血！立院要求返台報告　傳被外交部拒絕

遭控當過線民　謝長廷回應了

朱立倫探城中城傷者遭擋　狠酸蔡英文

王浩宇捐衣物給受災戶　遭質疑討好選民

更多熱門

相關新聞

城中城災戶租屋補助「每戶半年9萬元」

城中城災戶租屋補助「每戶半年9萬元」

高雄市鹽埕區城中城大樓大火釀46死41傷，是高雄史上傷亡最慘重火警。社會局18日起開始受理住戶依親或租屋補助申請，並提供實際居住於城中城住戶半年9萬元，協助受災戶安頓日後生活。

批陳其邁8字帶過城中城大火　羅智強：暖男渣男只有一線之隔　

批陳其邁8字帶過城中城大火　羅智強：暖男渣男只有一線之隔　

陳其邁鐵腕清查高雄危樓　今鎖定7棟

陳其邁鐵腕清查高雄危樓　今鎖定7棟

胞弟城中城逃不出慘死　他曝反鎖心酸

胞弟城中城逃不出慘死　他曝反鎖心酸

「城中城捐款帳戶」湧愛心　陳其邁曝善款規劃

「城中城捐款帳戶」湧愛心　陳其邁曝善款規劃

關鍵字：

城中城

讀者迴響

熱門新聞

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

鄭家純突報喜「懷孕初期」！手遮肚洩深V：半年後見

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

分手許維恩3年…KID認了「曾天天都想到她」！

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

吳宗憲關島工作喝開　曝醉後搭飛機NG行為

妹子住飯店　連換2房竟都藏有針孔攝影機

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

鄧佳華PK吃屎哥！互槓3年直播扭打爆血「被逼吃大便」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面