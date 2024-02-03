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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「艾格諾先生」對味道的堅持　雪花餅更獲金馬青睞

▲▼艾格諾先生，創辦人阿誠，雪花餅。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲「艾格諾先生」創辦人阿誠。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

由苦窯浪子到手工蛋捲創辦人，阿誠的故事證明了決心和努力能創造不凡。在更生保護會臺北分會的悉心輔導下，一位曾被判無期徒刑的年輕人，如今已成功打造出品牌「艾格諾先生」，並躋身高端市場，其雪花餅更成為今年金馬獎開幕嘉賓及新聞媒體的伴手禮，實為一大肯定與殊榮。除了金馬獎的認可，北投老爺酒店、富邦金控證券銀行、台新銀行等重要客戶的加入，更是對「艾格諾先生」品質的背書。

自「艾格諾先生」品牌創立以來，阿誠在疫情和缺蛋潮的雙重考驗下，依舊憑藉對品質的堅持撐過難關。自然無添加與少糖，以及多種自行研發口味的蛋捲，是其鮮明的品牌形象，將傳統復刻的古早味蛋捲添加新鮮風味，尤其玫瑰、山藥海苔、科學麵等口味更是令人印象深刻，廣為流傳。

為了進一步提升品牌形象，「艾格諾先生」不斷地改進與創新。雪花餅禮盒便是品牌向高端市場進軍的新戰略。禮盒設計靈感來自巴黎風情，運用典雅的絲巾包裝禮盒，提升商品的整體質感；而其獨到的雪花餅採用新鮮水果和減糖配方、配色亮麗引人注目，是走進高端市場的成功關鍵。

阿誠的故事不僅是一則成功創業的故事，更是更生人的正面案例。在更生保護會臺北分會所提供的創業貸款下，阿誠得以添購必要設備、研發新口味。在未來，分會將持續輔導、進行業務引薦及拓展實體與虛擬之銷售管道，繼續成為阿誠攀登另一座事業高峰的堅實後盾。

▼艾格諾先生的雪花餅禮盒高雅大方。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼艾格諾先生，創辦人阿誠，雪花餅。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼艾格諾先生，創辦人阿誠，雪花餅。（圖／臺灣更生保護會提供）

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