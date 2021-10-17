城中城無管委會住戶卻每月繳500元　市府查出是「自救會」



▲城中城發生大火至今外觀已圍起，以防磁磚玻璃波及路過民眾 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄鹽埕區「城中城」14日凌晨發生惡火，造成46人死亡的慘劇。但這把火也燒出城中城沒有管委會，因此無法有效針對消防安全設備進行設置、管理及維護。不過有住戶卻表示每個月都有繳交500元的管理費，質疑怎麼會沒有管委會。市府表示，該會是「自救會」並非依法成立的管委會。

▲城中城發生大火至今外觀已圍起，以防磁磚玻璃波及路過民眾 。（圖／記者吳世龍攝）

這場無情火帶走46條人命，但因城中城無管理委員會負責維護、修繕公共空間，衍伸出許多問題，也造成無法挽救的悲劇。高雄市長陳其邁強調，高雄市將不排除用自治條例方式，在中央法令未完善之前，地方先以自治條例方式處理，落實管委會成立及正常運作。但就有住戶指出，每個月都有交500元的管理費，質疑怎麼可能沒有管委會？

高雄市工務局表示，城中城由於產權複雜，無法依相關法令，由所有權人組成管委會。因此由原住戶自行管理，收取清潔費，做簡易維護，成果不彰，109年底里長出面協調，聘用一名管理員，除了每日敲門關懷獨居者，也清除樓梯間雜物，進行週邊環境維護，代收信件，代收水電費等。

工務局指出，依據《公寓大廈管理條例》規定，需依法召開區權人會議，完成報備程序方能完成管理委員會成立。經查該自救會並非依公寓大廈管理條例規定所成立的管理委員會。