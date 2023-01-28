「最美麗董事長」的背棄之路　「投名狀」充滿瑕疵！

▲陳敏薰的華麗轉身充滿瑕疵，證交所能否捍衛程序正義？（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／新聞幕後

曾幾何時，這位商場上被形容是「最美麗董事長」的泰山獨董陳敏薰，沈寂多年後，在兔年農曆年前，過場式的在泰山台北總經處的電梯前，開了一場鬧哄哄且頗具爭議的審計委員會，欲要幫市場派召開股東臨時會。陳敏薰角色的大轉變，從泰山企業（1218）公司派力挺的獨董，瞬間成了市場派龍邦國際（2514）的獨董，著實讓人看得眼花繚亂；陳敏薰賣力演出，力挺有「股市大圈仔」之稱的朱國榮，背後原因，耐人尋味。

陳敏薰的暴走演出，泰山企業旋即對外發表六點聲明，直指陳敏薰獨董，向黑金「屈膝」；在她華麗大轉身的背後，各種臆測聯想四起，公司派明指她背叛投敵，也背棄她自己於去年12月初同意通過的「泰山處分全家持股議案」立場。如今她180度的大轉變，執意要在過年放假前二天，自帶議事人員，到位於台北市長安東路的泰山企業總管理處大樓，與另一位獨董杜英達，執意要召開審計委員會。

根據泰山企業的說法，陳敏薰與杜英達最後在電梯前倉促宣讀紀錄後，草草宣布散會，然後據此欲請證交所公告泰山近期將召開股東臨時會。

泰山企業說的程序瑕疵，「審計會違法召集」到底為何？金管會、證交所乃至泰山企業關於《審計委員會組織規程》等相關規定，均有應於七天前通知開會的規定，但時間只過了五天；陳敏薰硬要召集、召開審計會，明顯召集程序有重大瑕疵！是以作成欲召開股臨會的決議，當然也存有程序不備的違法，而須重新依法召集。

熟習經營權的一位律師指出，即然未依規定在七天前通知開會，只要重新跑七天前通知的程序，重新開會即可。是以，目前證交所別無懸念，只要照程序來即可公告，更無須打太極，兩邊都不想得罪，「證交所只要依法行政，堅守程序正義即可。」

熟悉內情的股市老手透露，市場派挖角陳敏薰，讓之背棄公司派，又連一、兩天的時間都沒辦法等，就急著完成審計委員會的召集，應不是只圖單純的股臨會的召開改選，其背後，而是為了護盤泰山股價，避免市場派所質押股票，因為股價的直直落而有遭斷頭的風險。

在這場經營權大戰中，市場派之前的持股成本，隨著股價往上而不斷塾高。如今，泰山股價從高點回落到現在，短短一個月，已經跌了三成以上，若再跌下去，質押股票臨時會面臨回補或斷頭的危險。這位股市老手透露，市場派為了不被斷頭，先釋放出改選的訊息，以安散戶乃至金主的心；但關鍵的股臨會召集，即便存有瑕庛，「主管機關更要挺住，因為依法行政才是鐵律，無須偏袒任何一方。」