陳其邁鐵腕清查高雄34危樓　影響逃生動線障礙直接拆了！

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大火帶走46條人命引發社會震驚，外界也關注老舊大樓隱藏的危機。高雄市長陳其邁責成市府15日組成「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，於3日內稽查全市34棟30年以上、沒有管委會的老舊複合式大樓，昨（17）日已完成消防公安稽查。陳其邁也下令，老舊大樓若有妨害到緊急逃生避難設備狀況，10天內立刻排除。

▲高雄市政府剛完成無管委會老舊大樓公安稽查，今即展開10日內排除避難逃生動線障礙行動，首日市府鎖定7棟同步進行。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今早赴高雄市殯儀館關心城中城罹難者相關事宜，他受訪表示，今早在高雄34棟、30年以上沒管委會的老舊集合住宅展開同步體檢，假如大樓有妨礙到緊急逃生避難設備，要求立刻拆除或排除，預計10天內會完成，今天預定執行7棟。

▲▼高雄市政府剛完成無管委會老舊大樓公安稽查，今即展開10日內排除避難逃生動線障礙行動，首日市府鎖定7棟同步進行。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府秘書長郭添貴上午率隊啟動「無管委會老舊大樓排除阻礙逃生危險因素」，今天清查一棟屋齡42年的大樓，在大樓清查發現室內安全梯部分，住戶私設非防火夾板，若發生煙囪效應，很容易起火燃燒，恐造成住戶逃難時陷入危險。由於這部分屬於違規，列為優先要排除的項目，市府以溝通先行排除，讓逃生梯先符合安全要求，後續也會持續給予輔導。

高市府指出，經過3天稽查，27棟建物有安全梯及通道壅塞阻礙、私設柵門、安全門封閉等缺失，其中23棟影響逃生通道，昨已責令市府相關單位10日內優先排除外，同時由消防局協助設置逃生標示、警報器、滅火器等消防設施，進一步保障民眾生命財產安全。

▲▼高雄市政府剛完成無管委會老舊大樓公安稽查，今即展開10日內排除避難逃生動線障礙行動，首日市府鎖定7棟同步進行。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於老舊大樓沒有管委會問題，往後如何研議？陳其邁說，老舊大樓沒管委會會造成在公安、消防執行困難，包含公共空間逃生避難設備、消防設施等等，都有要管委會才能貫徹落實。

陳其邁表示，針對管委會部分，未來希望中央能強制修法，但他也同步啟動高雄市自治條例修訂，假如可以先行，針對一些在行政管理上可以加強力道部分，會尋求議會支持，希望加速完成立法。





▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁再次呼籲，市民朋友千萬不要擅自阻礙、封閉避難逃生通道，或堆積雜物影響避難逃生動線暢通，公共安全絕對不可以打折扣，並特別要求工務局及消防局等相關機關一定要嚴格執行公安檢查，提升市民朋友的居家安全。