批陳其邁8字帶過城中城大火　羅智強：暖男渣男只有一線之隔　

▲城中城惡夜大火帶走46條人命，陳其邁90度鞠躬道歉。（圖／記者賴文萱攝）



記者杜冠霖／台北報導

高雄城中城14日發生大火，釀成46死、41傷的慘劇，目前46名罹難者的身分都已經全數確認，高雄市長陳其邁表示，「深切檢討，不會迴避」，對此，台北市議員羅智強指出，46人死亡，暖男僅8字帶過，「當年他對胡志強可不是這麼暖。」

羅智強表示，當年台中市阿拉夜店大火造成9人死亡，陳其邁曾在現駐德代表謝志偉主持的節目上說，阿拉夜店事故是繼1995年衛爾康餐廳大火再度發生的嚴重火災，「胡志強本來就應該下台負責」，並稱，衛爾康大火後，營建及消防法相關規都已大翻修，可說是相當健全，阿拉夜店大火純粹是執法問題，「胡志強這樣都不用負責，那我請教一下，死幾個胡志強才要負責？」

羅智強指出，陳其邁要胡志強為阿拉夜店大火下台，但當風頭指向陳其邁、民進黨的時候，這個標準就會自動消失，高雄城中城大火造成46人死亡，陳其邁僅鞠躬道歉，「但這次城中城大火是否應標準一致？」

對於陳其邁被稱暖男，羅智強表示，暖男的特質是讓人窩心可信，但渣男也會以此唬人，只是從來不負責任，暖男與渣男，往往只有一線之隔，羅指出，不論是黃俊英走路工事件、高雄氣爆時罵在立院開會的經濟部長張家祝冷血、當上市長後，嚴格大執法，民眾沒戴口罩不經警告直接開罰，「看看陳其邁過去的言行，有符合暖男人設嗎？」