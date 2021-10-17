城中城整建困難　信維整宅喊都更數年「低收戶無處去不敢搬」

▲台北市信義路上的信維整宅談都更數十年，最新一份市府所調查的都更意願書，只有100多戶，不到總數戶的一半。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧／台北報導

高雄城中城一場惡火造成46死，燒出了老屋重建計畫問題重重，根據營建署統計，全台登記有案的，六都佔了87%，以台北市大安區的信維整宅來看，光是住戶多達489戶，不論是找建商改建，或是都更都遇到產權問題，住戶想要好環境，但部份商家改變意願不大，日前市府舉辦公辦都更說明，意願書收集下來只有100多份，連二分之一都不到，整建路遙遙。

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▲信維整宅一樓和二樓為商場，三到六樓皆為套房，住戶達489戶。（圖／記者陳詩璧攝）

▲通往二樓的樓梯間，不少住戶直接把成包的垃圾隨意丟置。（圖／記者陳詩璧攝）

走進住商混合的信維整宅，一樓有小吃店家飄出的食物香，朝住戶的樓梯前進，看到的是堆在角落的垃圾，三樓到六樓皆為套房，每戶8到12坪，屋內窄小，住戶習慣把東西往走道上丟，髒亂的居住環境，就位在台北市大安區。信維整宅民國60年建成，至今50年屋齡，以它的屋況，早已列入老屋重建計畫之一，只是和城中城一樣遇到產權問題，導致整建卡關多年。

▲▼三到六樓的走道堆滿住戶的東西，還有住戶把走道當晾衣場，牆面油漆剝落，天花板有壁癌。（圖／記者陳詩璧攝）



大安區住安里里長歐秀珠提到，過去11年間，信維整宅平均3到5年會有一間建設公司來談重建，但都沒有成功。改建最大的問題是產權和住戶意願。信維整宅的地下一樓的市場地屬台北市政府，住戶有的持有房屋，但沒買地，有的持有地和走道，也部份走道是歸財政局所有，產權相當複雜。

▲信維市場地下室因當初設立為防空洞，不能從事營業行為，民國107年關閉至今。（圖／記者陳詩璧攝）



▲通往地下室的樓梯鐵門拉上，禁止民眾進入。（圖／記者陳詩璧攝）

談重建，有住戶很想改變，有商家希望維持現況，部份住戶是租戶又同時是低收入戶，住在這裡有租金補助，他們擔心找不到便宜的房子搬家，甘願繼續待在破舊老宅裡過日子，里長歐秀珠說，住安里約有50戶的低收入戶，其中40戶就住在信維整宅，弱勢族群比例高。先前市府辦的公辦都更說明會，住戶繳回的意願書，只有收到100多份，不到總戶數的一半。

▲信維整宅外牆磁磚剝落，頂樓雜草叢生。（圖／記者陳詩璧攝）



這幾年為了住戶的安全，里長歐秀珠向市府申請經費，整修樓梯和走道燈等等，並且申請36支滅火器分散放在各樓層出入口，但她也說這只能儘可能的做，最重要的是儘快「公辦都更」，才能真正改善住宅品質和環境，讓髒亂又混雜的整宅變好。

▲▼西寧國宅是台北市複合式老舊建物之一，外牆有不少磁磚重貼過的痕跡，住戶往天井丟垃圾，環境髒亂。（圖／記者陳詩璧攝）

根據內政部營建署統計，全台重建計畫案件受理數達2286件，台北市佔744件最多，其次是新北市的448件，台中列第三多，達431件，等著重建的受理數這麼多，已核准的件數有1783件。內政部這個月15日對外表示，將修法強制要求公寓大樓成立管理組織，停業場所公安納管，另發函各地方政府全面清查盤點高風險建築物，加強保障民眾居住的安全。

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