　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

城中城整建困難　信維整宅喊都更數年「低收戶無處去不敢搬」

▲▼台北市信義路上信維市場住商混合大樓,一二樓為店面,三到六樓為住戶,住戶走道堆滿雜物,牆面有壁癌,台樓梯間有不少垃圾,地下室市場鐵門關閉。（圖／記者陳詩璧攝）

▲台北市信義路上的信維整宅談都更數十年，最新一份市府所調查的都更意願書，只有100多戶，不到總數戶的一半。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧／台北報導

高雄城中城一場惡火造成46死，燒出了老屋重建計畫問題重重，根據營建署統計，全台登記有案的，六都佔了87%，以台北市大安區的信維整宅來看，光是住戶多達489戶，不論是找建商改建，或是都更都遇到產權問題，住戶想要好環境，但部份商家改變意願不大，日前市府舉辦公辦都更說明，意願書收集下來只有100多份，連二分之一都不到，整建路遙遙。

▲▼台北市信義路上信維市場住商混合大樓,一二樓為店面,三到六樓為住戶,住戶走道堆滿雜物,牆面有壁癌,台樓梯間有不少垃圾,地下室市場鐵門關閉。（圖／記者陳詩璧攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲信維整宅一樓和二樓為商場，三到六樓皆為套房，住戶達489戶。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼台北市信義路上信維市場住商混合大樓,一二樓為店面,三到六樓為住戶,住戶走道堆滿雜物,牆面有壁癌,台樓梯間有不少垃圾,地下室市場鐵門關閉。（圖／記者陳詩璧攝）

▲通往二樓的樓梯間，不少住戶直接把成包的垃圾隨意丟置。（圖／記者陳詩璧攝）

走進住商混合的信維整宅，一樓有小吃店家飄出的食物香，朝住戶的樓梯前進，看到的是堆在角落的垃圾，三樓到六樓皆為套房，每戶8到12坪，屋內窄小，住戶習慣把東西往走道上丟，髒亂的居住環境，就位在台北市大安區。信維整宅民國60年建成，至今50年屋齡，以它的屋況，早已列入老屋重建計畫之一，只是和城中城一樣遇到產權問題，導致整建卡關多年。

▲▼台北市信義路上信維市場住商混合大樓,一二樓為店面,三到六樓為住戶,住戶走道堆滿雜物,牆面有壁癌,台樓梯間有不少垃圾,地下室市場鐵門關閉。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼三到六樓的走道堆滿住戶的東西，還有住戶把走道當晾衣場，牆面油漆剝落，天花板有壁癌。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼台北市信義路上信維市場住商混合大樓,一二樓為店面,三到六樓為住戶,住戶走道堆滿雜物,牆面有壁癌,台樓梯間有不少垃圾,地下室市場鐵門關閉。（圖／記者陳詩璧攝）

大安區住安里里長歐秀珠提到，過去11年間，信維整宅平均3到5年會有一間建設公司來談重建，但都沒有成功。改建最大的問題是產權和住戶意願。信維整宅的地下一樓的市場地屬台北市政府，住戶有的持有房屋，但沒買地，有的持有地和走道，也部份走道是歸財政局所有，產權相當複雜。

▲▼台北市信義路上信維市場住商混合大樓,一二樓為店面,三到六樓為住戶,住戶走道堆滿雜物,牆面有壁癌,台樓梯間有不少垃圾,地下室市場鐵門關閉。（圖／記者陳詩璧攝）

▲信維市場地下室因當初設立為防空洞，不能從事營業行為，民國107年關閉至今。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼台北市信義路上信維市場住商混合大樓,一二樓為店面,三到六樓為住戶,住戶走道堆滿雜物,牆面有壁癌,台樓梯間有不少垃圾,地下室市場鐵門關閉。（圖／記者陳詩璧攝）

▲通往地下室的樓梯鐵門拉上，禁止民眾進入。（圖／記者陳詩璧攝）

談重建，有住戶很想改變，有商家希望維持現況，部份住戶是租戶又同時是低收入戶，住在這裡有租金補助，他們擔心找不到便宜的房子搬家，甘願繼續待在破舊老宅裡過日子，里長歐秀珠說，住安里約有50戶的低收入戶，其中40戶就住在信維整宅，弱勢族群比例高。先前市府辦的公辦都更說明會，住戶繳回的意願書，只有收到100多份，不到總戶數的一半。

▲▼台北市信義路上信維市場住商混合大樓,一二樓為店面,三到六樓為住戶,住戶走道堆滿雜物,牆面有壁癌,台樓梯間有不少垃圾,地下室市場鐵門關閉。（圖／記者陳詩璧攝）

▲信維整宅外牆磁磚剝落，頂樓雜草叢生。（圖／記者陳詩璧攝）

這幾年為了住戶的安全，里長歐秀珠向市府申請經費，整修樓梯和走道燈等等，並且申請36支滅火器分散放在各樓層出入口，但她也說這只能儘可能的做，最重要的是儘快「公辦都更」，才能真正改善住宅品質和環境，讓髒亂又混雜的整宅變好。

▲▼西寧國宅, 西寧市場。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼西寧國宅是台北市複合式老舊建物之一，外牆有不少磁磚重貼過的痕跡，住戶往天井丟垃圾，環境髒亂。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼西寧國宅, 西寧市場。（圖／記者陳詩璧攝）

根據內政部營建署統計，全台重建計畫案件受理數達2286件，台北市佔744件最多，其次是新北市的448件，台中列第三多，達431件，等著重建的受理數這麼多，已核准的件數有1783件。內政部這個月15日對外表示，將修法強制要求公寓大樓成立管理組織，停業場所公安納管，另發函各地方政府全面清查盤點高風險建築物，加強保障民眾居住的安全。

相關報導：

釀46死悲劇曝「租屋黑市」問題　專家：爛房子出租無法可管

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
台北恐怖挖眼女「上銬畫面曝」　4警聯手才壓制
快訊／虎豹潭「尋獲粉色雨衣、登山鞋」　確認8歲女童遺失物
快訊／蘇貞昌下令防疫再鬆綁！最新措施出爐
吳姍儒炸出渾圓雙球！　憲哥狂被cue：發生命案啦
鴻海電動車入門款「售價不到百萬」！上市時間出爐
台北恐怖挖眼！她美工刀狂砍　2000元交保原因曝
好市多「秋冬神物」上架！　1錠不到10元
200男女裸奔！畫面「一排雪白懸空雙球」超震撼
快訊／美國入境新規定「仍無高端」　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠康復者後遺症多、身心壓力大！陳時中允諾：設立整合門診

遇溪水暴漲「4前兆」快跑！專家曝自救3原則：可避免被水沖走

全台唯一！成大電動賽車　「嬌」點女車手飆速超有成就感

2婦人「抓白色活雞丟花園內」她看傻眼！　內行人喊小心：這是詛咒

園遊會賣飲料炸物Low掉！鄉民揭「最潮0成本攤位」：比賣東西更賺

趁老媽睡覺「放8隻大蟑螂」　爸1舉動也慘了！萬人笑：還活著嗎

輾斃路人憾事頻傳！大車擬強制裝「防捲入裝置」　未裝最重罰2萬4

突破性感染28.4%「打BNT最多」！前台大醫解讀數字背後意義

溪水暴漲前「3明顯徵兆」必知！救生員曝2招：被水沖走能自救

醫點名「這項戴口罩規定」：不合邏輯！有點搞笑

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

金高銀「裝口愛＋磨蹭」撒嬌安普賢遭無視　高手示範「裝弱開瓶術」臉超欠打XD

新冠康復者後遺症多、身心壓力大！陳時中允諾：設立整合門診

遇溪水暴漲「4前兆」快跑！專家曝自救3原則：可避免被水沖走

全台唯一！成大電動賽車　「嬌」點女車手飆速超有成就感

2婦人「抓白色活雞丟花園內」她看傻眼！　內行人喊小心：這是詛咒

園遊會賣飲料炸物Low掉！鄉民揭「最潮0成本攤位」：比賣東西更賺

趁老媽睡覺「放8隻大蟑螂」　爸1舉動也慘了！萬人笑：還活著嗎

輾斃路人憾事頻傳！大車擬強制裝「防捲入裝置」　未裝最重罰2萬4

突破性感染28.4%「打BNT最多」！前台大醫解讀數字背後意義

溪水暴漲前「3明顯徵兆」必知！救生員曝2招：被水沖走能自救

醫點名「這項戴口罩規定」：不合邏輯！有點搞笑

全台唯一可開窗火車！「藍皮解憂號」10／23啟航　枋寮-台東免3百元

只差一盜達10轟10盜　許基宏挑戰個人首次、隊史第11人

湖人最大隱憂竟是戴維斯　米勒：每次他倒地都像要休1個月

收彩券當小費「爽中2.8億」！她20年來宛如「活在地獄」...下場曝

同時脫離疫苗孤兒！3女星曝認證照　52歲任潔玲等BNT嘆：漫長的路

抓這叢樹枝保命！虎豹潭落水9歲女童吹哨獲救　冷靜還原經過

快訊／虎豹潭20km外「尋獲粉色雨衣、登山鞋」！8歲劉小妹遺失物

快訊／國內疫苗接種覆蓋率62.11%　已施打1970.9萬人次

小學生模仿《魷魚遊戲》暴力圍毆同學！　英議會建議別讓兒童看

交往多年女友突然懷孕　男拜訪未來岳父母崩潰：她是我表妹！

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

生活熱門新聞

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

第12輪BNT預約10點開搶！ 1圖秒看輪到誰

今晨18.1度！下波冷空氣來襲雨更多　變天時間曝

西門町紅茶店超級大雷！Google負評整串黑歷史

8年級過很爽？網揭2黑暗面：窮才及時行樂

手機狂響！北部人突收「全英文警報」懵了

台灣離一級越來越近了　陳時中鬆口

路面驚見「神秘標線」 　內行人解答真正用途

波蘭美女「看館長學台語」以為很可愛　開口2字嚇壞房東

10點搶BNT！預約平台塞爆「請稍候14分鐘」

醫點名「這項戴口罩規定」：不合邏輯！有點搞笑

第13輪開放AZ+BNT？陳時中曝：11月混打可能性增高

第十二輪有你嗎？快來查詢「預約資格」

年收400萬女醫讓男生卻怯步　「高端配」快來敲門

更多熱門

相關新聞

《都更條例》下的金錢遊戲

《都更條例》下的金錢遊戲

高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生大火，火勢從一樓爆炸起火向上延燒，迅速波及整棟舊建築，累計46人死亡，41人輕重傷，是高雄市近32年來傷亡最嚴重的火災意外。這樣的慘劇，再度喚起了人們對於老舊房屋亟待更新的迫切性。毫不意外的就開始有政治人物跳出來痛批高雄市政府推動都市更新不力云云......

城中城災戶租屋補助「每戶半年9萬元」

城中城災戶租屋補助「每戶半年9萬元」

批陳其邁8字帶過城中城大火　羅智強：暖男渣男只有一線之隔　

批陳其邁8字帶過城中城大火　羅智強：暖男渣男只有一線之隔　

陳其邁鐵腕清查高雄危樓　今鎖定7棟

陳其邁鐵腕清查高雄危樓　今鎖定7棟

快訊／城中城惡火46死　徐國勇下令1個月內盤查全台老舊建物

快訊／城中城惡火46死　徐國勇下令1個月內盤查全台老舊建物

關鍵字：

城中城信維整宅西寧國宅老舊房子弱勢低收入戶

讀者迴響

熱門新聞

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

鄭家純突報喜「懷孕初期」！手遮肚洩深V：半年後見

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

分手許維恩3年…KID認了「曾天天都想到她」！

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

吳宗憲關島工作喝開　曝醉後搭飛機NG行為

妹子住飯店　連換2房竟都藏有針孔攝影機

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

鄧佳華PK吃屎哥！互槓3年直播扭打爆血「被逼吃大便」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面