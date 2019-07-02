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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

尤美女／我們一起撐著香港的自由法治，也撐著台灣的民主

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▲▼ 香港移交主權滿22周年。（圖／路透）

▲7月1日，香港移交主權22週年，超過五十萬港人上街示威，爭取法治與自由。（圖／路透）

1997年7月1日，香港回歸中國，中國所承諾的一國兩制，是根據香港基本法規定的香港享有行政管理權、立法權、獨立司法權以及終審權。最近的逃犯送中條例修正點燃了港人的最後一根稻草，港人寄望的獨立的司法權和終審權將因此而崩解。

中國向來沒有獨立的司法制度，人權狀況更是惡名昭彰，港人無法接受這樣的司法將藉由港府提出的逃犯條例修正將觸角伸到香港，讓中國名正言順地提出移交逃犯到中國受審的要求。

港人記憶猶新的是「銅鑼灣事件」。2015年10月至12月期間，香港銅鑼灣書店5人陸續失蹤，失蹤半個月到3個月後，這5人都證實身處中國大陸並受當局控制，而其中李波失蹤案更是在香港境內失蹤，讓人合理懷疑他被人強行由香港境內擄至中國，代表中國可以任意擴張司法管轄權的手段，撕毀一國兩制的承諾，侵害香港的言論自由、出版自由。

6月9日103萬港人上街、6月16日200萬+1人上街，香港特首林鄭月娥宣布了暫緩修例。但這不是終點，6月30日再度傳出第二個因為反送中而輕生的悲劇。7月1日，香港回歸22週年，超過五十萬港人再度上街、數以百計的人占領立法會，要求撤回惡法，林鄭下台。港人的憤怒並沒有因為特首說的暫緩修例而平息，因為距離他們渴求一個完全自由、法治的香港還有一段路，他們不敢想像放棄這渴求的後果。

根據港府提出的修正案，移交逃犯的安排將擴及到台灣境內，不免令人擔憂在港的台灣人將面臨，中國提出移交台灣人至中國受審的要求，讓李明哲事件更順理成章地發生。當然，我們也不敢想像，我們現在享有的自由、民主、法治、人權，會在民主運動前輩犧牲奉獻爭取而來後，一夕之間不見的可能性。我們只能更加珍惜、捍衛台灣的自由、民主、法治，同時關心香港、支持香港人這次訴求的自由、法治、司法獨立。

這也是我們最近開始討論，如何在台灣建立外國代理人登記，或是反境外勢力干預制度的原因。為了強化防衛性民主，因應境外勢力干預的問題，以澳洲和美國的法律為例，他們要求外國政府勢力的代理人在他們國內，為了其政治目的而影響澳洲和美國政府部門運作的行為應該透明化。這些法律大致上處理的情形，包括外國代理人於該國家為其政治目的及影響政府部門的行為、外國代理人於該國家的通訊傳播活動；行為態樣則包括為境外勢力從事公共關係、提供資訊、顧問諮詢、募款、分發金錢等等，在這些情形下應在該國家政府登記。

我們期待這樣的制度可以落實事先做到防禦性民主的精神，讓外國勢力代理人在台灣的行為無所遁形，以透明資訊的方式，促進台灣的民主公共討論的公正性，支撐著我們的民主。

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關鍵字：法律,司改人權,尤美女,香港,反送中,香港回歸,銅鑼灣書店,林鄭月娥

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