騙扁小子黃琪再施詐騙錢上億元　判刑定讞又免入獄執行

▲黃琪又免去牢獄之災。（圖，資料照／《ETtoday新聞雲》）

記者吳銘峯／台北報導

曾騙倒前總統陳水扁的「騙扁少年」黃琪，再度施詐術騙錢。他這次隱瞞性別、假冒國泰集團公主蔡佳玲與一名男子交往，又假扮律師詐騙男子的母親上億元。一審將他判刑1年4月，另處1年2月得易科金之刑。上訴二審後，不得易科罰金部分改判5月，得易科罰金。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞，黃琪又免入獄。

本名黃照岡的黃琪，現在已經成為專業騙徒的代名詞，2008年間他對外謊稱有多年的塔羅牌占卜資歷，當時官司纏身的前總統陳水扁經友人介紹，密訪黃琪，並算出不利官司的結局。後媒體多方查證，發現黃琪所有的身分資料全都造假，他因此以騙倒陳水扁的「騙扁少年」而聲名大噪。不過黃琪之後爆發多起詐騙案件，2011年間他假冒頂新集團小開魏宏帆名義申辦美國運通頂級「黑卡」，虛設人頭公司，盜刷新台幣600多萬元兌現入帳，2013年間判刑7年定讞。

黃琪詐騙手法變化多端，甚至還傳出在獄中幫獄友口交；此外他也冒充頂新集團少東魏宏帆、國泰集團蔡鎮宇的獨生女蔡佳玲、就連投資教父、歌手張清芳的前夫宋學仁、影星林青霞助理等人，都被他冒充，他也因此爽住飯店、開名車，甚至辦黑卡。檢警也多次在他帳戶中查扣數千萬元的現金，財力驚人。

至於這次遭起訴判刑的案件，是他2018年間，隱瞞性別並假冒蔡佳玲身分，與林姓男子交往，再向林男母親詐騙，宣稱可以升等VIP；還假冒律師誘騙林男母親投資房地產、打官司等等，總計從林男母親身上騙得上億元。另外他也假冒宋學仁的助理，找上台大永齡健康研究院院長楊泮池喬病床床位；疫情期間也謊稱自己是香港首富李嘉誠的秘書，向口罩國家隊的公司詐騙1萬個口罩，遭人拆穿。

一審法院將他依「行使偽造準私文書」等罪判刑1年4月、併科罰金10萬元，另處1年2月得易科金之刑，犯罪所得2317萬元沒收。案件上訴第二審，高等法院審理後，遭判1年4月部分，高院大多改認定無罪，僅認定他喬病床的部分違反《個人資料保護法》，輕判有期徒刑5月、得科罰金15萬元。全案再上訴，最高法院19日也駁回上訴，黃琪繳納罰金後，又免了牢獄之災。