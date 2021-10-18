城中城災戶租屋補助「每戶半年9萬元」　資格文件齊全一次撥款

▲高雄城中城大樓火警，社會局提供安置旅館。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓大火釀46死41傷，是高雄史上傷亡最慘重火警。社會局18日起開始受理住戶依親或租屋補助申請，並提供實際居住於城中城住戶半年9萬元，協助受災戶安頓日後生活。

▲▼城中城大樓釀46死41傷，總統蔡英文與市長陳其邁到醫院探望傷者。（圖／高雄市政府）

社會局表示，受災民眾有36人住院，20人住在安置旅館，其餘依親居住，為讓受災民眾及早恢復生活，18日起開始受理申請依親或租屋補助。

社會局指出，申請者為「實際居住」城中城大樓的住戶，以戶為補助對象，每戶補助半年9萬元。申請時須檢附申請書、身分證正反面影本，資格及文件齊全者，受理後一次撥款9萬元。

社會局強調，如受災民眾因災無身分證等文件，市府會專案協助補發證件，以協助順利申請補助。另外，租屋部分也與都發局及租賃公會合作，提供社會住宅或媒合包租代管房屋供災民選擇。

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