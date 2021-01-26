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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然／最高法院取消限量分案須更關注裁判品質

▲▼法律，司法，司法女神，人權，法秤，正義。（圖／視覺中國）

▲最高法院自今年元月起取消「限量分案」制度，或許可使終審審理案件速度加快，但打官司的當事人與律師則關心裁判品質恐受影響。（圖／視覺中國）

在今年1月間司法界發生令民眾震撼的兩件事，一件是佳和集團翁茂鍾董事長的「27本筆記本」（被戲稱為「死亡筆記本」）所引起的司法界震撼；另一件則是最高法院自今年元月起取消「限量分案」制度，最高法院一口氣分出4,432件的庫存案件，將之分給72位法官，平均每位法官手中增加大約61件案件。

最高法院基於清出積案，此一決定或許將使終審審理案件可以加快；但目前打官司的當事人則關心裁判品質恐受影響，這同時也是律師界所擔憂的。茲就此做以下分析：

按民主法治社會，司法機關裁判民、刑事案件至為重要。民事方面。意味著民眾有糾紛而無法解決，透過法院裁判決斷是非；刑事方面，意味著犯罪被害人透過司法程序追究加害者的刑事責任，同時國家則藉刑事訴追、審判及執行，懲治不法，維護社會秩序及公平正義。既然如此，案件進入司法機關，司法官進行裁判即應兼顧「品質」及「速度」。

然過去最高法院因對於原審法院裁判，認為有「違背法令」而廢棄或撤銷而發回案件後，原審法院再進行「更新審理」，有些案件因更審次數太多，致案件延宕，於是最高法院在過去這幾年為減少廢棄或撤銷，導致「駁回案件」的比例升高；日前甚至被形容為上訴最高法院的案件是「九死一生」，亦即10件上訴，至多一件得以撤銷或廢棄。或許表面來看，發回更審減少，讓案件得以迅速確定，但也因而被質疑是否過於草率致駁回率提高。

由此可見，如果僅為了使案件迅速終結確定，但若品質遭到質疑，也同樣會影響司法威信及當事人的權益。如今，最高法院自今年1月起取消「限量分案制度」，突然讓每位法官手中的案件激增，因而最高法院應整體考量裁判品質的維護，切勿只一昧考量速度而犧牲品質，相信這絕不是司法機關為司法改革所要追求的。

「訴訟權」為《憲法》所保障之基本人權，最高法院如果未能掌握品質而草率裁判，當事人必然不服，當事人仍可能透過刑事非常上訴、再審，或民事再審進行救濟，法院仍然無法減輕案件負荷。因而期盼司法院針對司法改革，務必兼顧效率及品質，才不致使司法陷於惡性循環，也才能逐漸建立人民對司法的信賴。

司法改革是台灣政府長期以來努力推動的工作，固然司法機關為此也推出一些積極作為及修改相關法令，但司法裁判品質並未因而提升，導致司法威信民眾仍未有感，足見司法改革務必掌握核心問題，做出有效的措施，才能讓我國的司法改革成功。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。

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