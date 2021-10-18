愛心狂湧！「城中城捐款帳戶」4天捐破3000萬　陳其邁揭未來規劃

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生46死大火，是高雄有史以來傷亡最慘重火警，各界善心捐款也湧入高雄市社會局帳戶，截至18日上午10點止，共計3095萬餘元。高雄市長陳其邁今（18）日一早再赴高雄市殯儀館，他受訪表示，會把這些捐款用在慰問金救助、未來傷者日後生活的重建、經濟支持跟未來安置計畫，能夠協助他們恢復正常生活。

陳其邁受訪表示，今天持續進行大火之後傷者照顧跟罹難者家屬的相關喪葬事宜，對於來自社會各界的關心，他也表達誠摯感謝，包含蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長、國民黨朱立倫主席、吳敦義前副總統、馬英九前總統等慰問，他都表達12萬分謝意。

其中也包含侯友宜市長、盧秀燕市長、鄭文燦市長、黃偉哲市長、翁章梁市長等人發起的捐款，各界善心的捐款都湧入社會局帳戶，陳其邁強調，會把這些捐款用在慰問金救助、未來傷者日後生活的重建、經濟支持跟未來安置計畫，能夠協助他們恢復正常生活。

▲高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生46死大火，是高雄有史以來傷亡最慘重火警 。（圖／記者吳世龍攝）

至於目前各界捐款累計數字多少？陳其邁說，因為遇到假日，還要跟銀行查詢，稍後確定後會立刻公布。根據高雄市社會局統計，自10／15至10／18上午10點止，城中城指定捐款共計3095萬餘元。

目前針對罹難者、傷者相關慰問金部分，初步規劃，市府先發放給罹難者家屬25萬慰問金，傷者6萬，涉及到捐款的數額，也希望從優給予救助，照顧未來傷者生活或者是重建安置作業。

陳其邁強調，不管是社會捐款或是高雄市政府財政狀況，都會向社會大眾說明，因為現在還在協助災後家屬相關斌葬事宜跟傷者救助，會先以這個為主。

▲高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生46死大火，是高雄有史以來傷亡最慘重火警 。（圖／記者吳世龍攝）

醫院傷者部分，截至今天早上為止，仍有14人在加護病房，住院病人昨已有1位出院，還剩下22位，持續由醫療小組對每個病患給予最好的醫療照護。陳其邁說，目前為止，幾個加護病房的病患情況都有好轉，包含血氧濃度跟身體狀況都有受到醫院妥適照顧。

罹難者家屬部分，陳其邁說，針對家屬提出的相關問題都會以個案逐案解決，例如因為宗教、居住地家屬問題等，將全力協助。至於3位陸配罹難者部分，目前已請海基會協助家屬返台事宜，會給予最大協助。家屬最快什麼時候能來？陳其邁表示，會以最快速度處理，個案都已經有聯繫。