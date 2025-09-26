台南看守所「中秋懇親活動」　盼370名收容人透過親情建立正確價值觀

▲台南看守所「中秋懇親活動」。（圖／台南看守所提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署台南看守所26日表示，中秋佳節即將來臨，為體恤收容人對親情的深切思念，繼日前9月23日與中華電信公司台南營運處共同舉辦「溫馨傳情」電話懇親活動後，特於114年9月25日及26日，連續兩日辦理一年一度的中秋節面對面懇親活動，共有370名收容人及家屬參與，讓收容人能夠與家屬共享珍貴的親密時光，透過親情力量，協助受刑人建立正向價值觀，也讓家屬看見他們改變的努力。

台南看守所表示，本次懇親活動選在傳統團圓佳節舉行，所方於會場布置應景裝飾，營造溫暖氛圍。活動開始，所長逐桌勉勵受刑人應珍惜家庭情感，並以行動證明悔改決心。

台南看守所指出，所長強調，親情是支持受刑人重新做人、避免再犯的重要關鍵，期許藉此活動強化其責任感與歸屬感，並感謝家屬們不畏路途遙遠，在百忙之中抽空前來參加。

此外，台南看守所提到，為讓活動更添佳節氣息，所方還準備了拍立得相機，為每組家庭拍攝合影，紀錄收容人與父母、配偶及子女的親密互動，捕捉每個幸福的瞬間。亦特別準備了精緻美味的自營作業產品，分享給前來懇親的家屬品嘗，讓他們感受到滿滿的溫暖與關懷。

台南看守所表示，中秋懇親會已成為每年例行的重要活動，透過親情力量，不僅協助受刑人建立正向價值觀，也讓家屬看見他們改變的努力。未來將持續舉辦各類懇親活動，並結合教育、輔導與技能訓練，協助受刑人出獄後順利銜接社會，達到矯正與更生的雙重目標。

最後，台南看守所指出，此次中秋懇親活動共有370名收容人及其家屬參與，最終在溫馨的音樂中，收容人與家屬互道珍重，結束難得的團聚時光。