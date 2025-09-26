　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

台南看守所「中秋懇親活動」　盼370名收容人透過親情建立正確價值觀

▲台南看守所「中秋懇親活動」。（圖／台南看守所提供）

▲台南看守所「中秋懇親活動」。（圖／台南看守所提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署台南看守所26日表示，中秋佳節即將來臨，為體恤收容人對親情的深切思念，繼日前9月23日與中華電信公司台南營運處共同舉辦「溫馨傳情」電話懇親活動後，特於114年9月25日及26日，連續兩日辦理一年一度的中秋節面對面懇親活動，共有370名收容人及家屬參與，讓收容人能夠與家屬共享珍貴的親密時光，透過親情力量，協助受刑人建立正向價值觀，也讓家屬看見他們改變的努力。

台南看守所表示，本次懇親活動選在傳統團圓佳節舉行，所方於會場布置應景裝飾，營造溫暖氛圍。活動開始，所長逐桌勉勵受刑人應珍惜家庭情感，並以行動證明悔改決心。

台南看守所指出，所長強調，親情是支持受刑人重新做人、避免再犯的重要關鍵，期許藉此活動強化其責任感與歸屬感，並感謝家屬們不畏路途遙遠，在百忙之中抽空前來參加。

此外，台南看守所提到，為讓活動更添佳節氣息，所方還準備了拍立得相機，為每組家庭拍攝合影，紀錄收容人與父母、配偶及子女的親密互動，捕捉每個幸福的瞬間。亦特別準備了精緻美味的自營作業產品，分享給前來懇親的家屬品嘗，讓他們感受到滿滿的溫暖與關懷。

台南看守所表示，中秋懇親會已成為每年例行的重要活動，透過親情力量，不僅協助受刑人建立正向價值觀，也讓家屬看見他們改變的努力。未來將持續舉辦各類懇親活動，並結合教育、輔導與技能訓練，協助受刑人出獄後順利銜接社會，達到矯正與更生的雙重目標。

最後，台南看守所指出，此次中秋懇親活動共有370名收容人及其家屬參與，最終在溫馨的音樂中，收容人與家屬互道珍重，結束難得的團聚時光。

▲▼台南看守所「中秋懇親活動」。（圖／台南看守所提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

台南看守所「中秋懇親活動」　盼370名收容人透過親情建立正確價值觀

「花好月圓　分享幸福甜」更保台北分會傳愛幫助更生人生活有力

八德外役監舉辦「中秋節電話懇親」　200位收容人參與傳達思念

北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

吊車大王出手救災

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

百歲人瑞家中遭洪水淹死！曾孫監視器見最後一面「目睹滅頂」

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

台南看守所「中秋懇親活動」　盼370名收容人透過親情建立正確價值觀

「花好月圓　分享幸福甜」更保台北分會傳愛幫助更生人生活有力

八德外役監舉辦「中秋節電話懇親」　200位收容人參與傳達思念

北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

李多慧捐錢助花蓮　全場感動：買車50萬要考慮，捐台灣30萬卻超乾脆

富邦金控啟動技術人才升級　攜手CloudMile萬里雲培育金融轉型人才

高通挑戰「Intel Inside」PC市場　行銷長：複製成功模式建立品牌形象

高通強攻Windows PC市場　推Snapdragon X2 Elite系列挑戰x86霸主

東富村淹慘！79歲阿公獨自清淤　虛弱上前求救：可以來幫幫我嗎

美妝超強IP跨界聯名！　超萌線條小狗、CareBears一次滿足少女心

台中虎媽拘禁21歲女兒致死　疑高中室友驚爆悲慘內幕

殺傷力出現了？馬文君抓包史書華造謠「縣府害軍卡被沖走」

洪水淹村！76歲嬤返家挖出「淤泥婚紗照」　開心：好險老公還在

災區自救會籲「別再送物資進來部落」　現場塞爆需時間消化配送

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

法律熱門新聞

台南看守所「中秋懇親活動」　盼370名收容人透過親情建立正確價值觀

八德外役監舉辦「中秋節電話懇親」　200位收容人參與傳達思念

北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

更保台北分會中秋傳愛活動

更保花蓮分會「曙光之屋」揭牌

使用身分證產生器　犯偽造文書罪

職業法官讚國民參審讓判決更廣角

疑小三睡男客　醋男打死人判刑

葉益發／詐騙團夥是受害者或加害者

湯文章／清潔隊員助人卻被判刑？

洪敏超／網拍3C產品需NCC認證

雷皓明／「打我啊笨蛋」　你真打？

給說法／高雄氣爆案為何廠商都無罪

雷皓明／濫訴有罰則　善用司法資源

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

以色列總理聯合國大會演說　多國代表離席

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

救出6歲女童！屏東特搜泥濘爬行60小時畫面曝

光復泥巴狗叫「黑龍」住院大口吃飯

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

要變天了！首波東北季風最快10月初殺到

花蓮賑災捐款1天破1億　近5成透過Line pay

救災現場「不收水」！反指定太陽餅

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃

家家：花蓮救災不用感謝政府　貼文炎上

更多

最夯影音

更多
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面