第二屆金牌農村競賽　南投創2金1優新高、全國唯一雙金縣市

▲農委會第二屆金牌農村競賽，埔里鎮珠仔山社區勇奪金牌。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣農村競賽的最高殿堂「第二屆金牌農村競賽」日前公告結果，代表南投縣參賽的埔里鎮珠仔山社區及埔里鎮桃米休閒農業區，雙雙獲得金牌的最高榮譽，仁愛鄉南豐社區則榮獲優等，南投累計2金1優，不只突破上屆2銅1優的成績，也是全國唯一獨得雙金的縣市，打造優質農村的成果備受肯定。

南投縣府指出，行政院農委會「第二屆金牌農村競賽」自109年9月開始進行，全台共有784個農村參與縣市初賽，其中南投縣共有84個社區，數量全國居冠，最終選出23個優秀社區進入全國決賽審查，南投縣也是唯一入選3個社區的縣市。

▲埔里鎮桃米休閒農業區。（圖／南投縣政府提供）

主辦單位在最後邀集15位橫跨產官學研等熟悉農村發展，且兼具社會公信力之人士組成評審團，針對生產、生活、生態、未來性等全面向指標進行2階段評審，共評選出5個金牌社區、5個銀牌社區、9個銅牌社區及4個優等社區，並於14日公布，競爭過程相當激烈，所有得獎社區可謂是臺灣農村的典範。

▲仁愛鄉南豐社區。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，榮獲金牌的珠仔山社區擁有豐富文化底蘊，由社區居民共同演出的歷史舞臺劇，讓評審委員印象深刻；桃米休閒農業區曾是921地震重災區，重建後以友善方式與青蛙、蝴蝶等生態共好共存，生意盎然，轉型成為全國知名的生態村；獲優等的南豐社區也曾被土石流嚴重肆虐，在重建時期不只重視在地生態復育，也保存了賽德克原民文化，亦是災後重建的社區典範。

縣長林明溱說，本屆農村競賽獲2金1優的優異成績，足以展現出近年來南投農村社區的成長幅度與實力，期勉未來能有更多優秀的社區出來接棒參賽，繼續爭取最高榮耀。



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