　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

第二屆金牌農村競賽　南投創2金1優新高、全國唯一雙金縣市

▲農委會第二屆金牌農村競賽，埔里鎮珠仔山社區勇奪金牌。（圖／南投縣政府提供）

▲農委會第二屆金牌農村競賽，埔里鎮珠仔山社區勇奪金牌。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣農村競賽的最高殿堂「第二屆金牌農村競賽」日前公告結果，代表南投縣參賽的埔里鎮珠仔山社區及埔里鎮桃米休閒農業區，雙雙獲得金牌的最高榮譽，仁愛鄉南豐社區則榮獲優等，南投累計2金1優，不只突破上屆2銅1優的成績，也是全國唯一獨得雙金的縣市，打造優質農村的成果備受肯定。

南投縣府指出，行政院農委會「第二屆金牌農村競賽」自109年9月開始進行，全台共有784個農村參與縣市初賽，其中南投縣共有84個社區，數量全國居冠，最終選出23個優秀社區進入全國決賽審查，南投縣也是唯一入選3個社區的縣市。

▲埔里鎮桃米休閒農業區。（圖／南投縣政府提供）

▲埔里鎮桃米休閒農業區。（圖／南投縣政府提供）

主辦單位在最後邀集15位橫跨產官學研等熟悉農村發展，且兼具社會公信力之人士組成評審團，針對生產、生活、生態、未來性等全面向指標進行2階段評審，共評選出5個金牌社區、5個銀牌社區、9個銅牌社區及4個優等社區，並於14日公布，競爭過程相當激烈，所有得獎社區可謂是臺灣農村的典範。

▲仁愛鄉南豐社區。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛鄉南豐社區。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，榮獲金牌的珠仔山社區擁有豐富文化底蘊，由社區居民共同演出的歷史舞臺劇，讓評審委員印象深刻；桃米休閒農業區曾是921地震重災區，重建後以友善方式與青蛙、蝴蝶等生態共好共存，生意盎然，轉型成為全國知名的生態村；獲優等的南豐社區也曾被土石流嚴重肆虐，在重建時期不只重視在地生態復育，也保存了賽德克原民文化，亦是災後重建的社區典範。

縣長林明溱說，本屆農村競賽獲2金1優的優異成績，足以展現出近年來南投農村社區的成長幅度與實力，期勉未來能有更多優秀的社區出來接棒參賽，繼續爭取最高榮耀。
 

►微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區　打造全新森林化觀光工廠

►「午後の紅茶」奶茶讓胰臟癌現形？　醫師說「關鍵真相」

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
台北恐怖挖眼女「上銬畫面曝」　4警聯手才壓制
快訊／虎豹潭「尋獲粉色雨衣、登山鞋」　確認8歲女童遺失物
快訊／蘇貞昌下令防疫再鬆綁！最新措施出爐
吳姍儒炸出渾圓雙球！　憲哥狂被cue：發生命案啦
鴻海電動車入門款「售價不到百萬」！上市時間出爐
台北恐怖挖眼！她美工刀狂砍　2000元交保原因曝
好市多「秋冬神物」上架！　1錠不到10元
200男女裸奔！畫面「一排雪白懸空雙球」超震撼
快訊／美國入境新規定「仍無高端」　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南青年路停E8立體停車場　榮獲最佳規劃設計類金質獎

台東起酵！慢食節探索發酵魔法與魅力　從傳統創新美食

再為花蓮爭光！楊俊瀚破全運會紀錄　百米紀錄保持人

第二屆金牌農村競賽　南投創2金1優新高、全國唯一雙金縣市

黑暗中的一盞光！　吳禹寰捐贈台南市消防局五大隊救災手電筒30支

台中大坑民德里百餘戶無自來水可用　水公司將設管改善

三代織女、漆采本紀專書面世　從紙上和特展領略南投傳統工藝奧秘

2021新北學生影像新星獎　紀錄片《未泯》奪最大獎

全台22縣市政府第一　新北農業局成為聯合國里山倡議夥伴

全運會自由車賽19、20日北海岸登場　金山警分局交管措施出爐

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

金高銀「裝口愛＋磨蹭」撒嬌安普賢遭無視　高手示範「裝弱開瓶術」臉超欠打XD

台南青年路停E8立體停車場　榮獲最佳規劃設計類金質獎

台東起酵！慢食節探索發酵魔法與魅力　從傳統創新美食

再為花蓮爭光！楊俊瀚破全運會紀錄　百米紀錄保持人

第二屆金牌農村競賽　南投創2金1優新高、全國唯一雙金縣市

黑暗中的一盞光！　吳禹寰捐贈台南市消防局五大隊救災手電筒30支

台中大坑民德里百餘戶無自來水可用　水公司將設管改善

三代織女、漆采本紀專書面世　從紙上和特展領略南投傳統工藝奧秘

2021新北學生影像新星獎　紀錄片《未泯》奪最大獎

全台22縣市政府第一　新北農業局成為聯合國里山倡議夥伴

全運會自由車賽19、20日北海岸登場　金山警分局交管措施出爐

高雄陽信女足做公益　踢足球助精神疾病患者康復

全台唯一可開窗火車！「藍皮解憂號」10／23啟航　枋寮-台東免3百元

只差一盜達10轟10盜　許基宏挑戰個人首次、隊史第11人

湖人最大隱憂竟是戴維斯　米勒：每次他倒地都像要休1個月

收彩券當小費「爽中2.8億」！她20年來卻宛如「活在地獄」...下場曝

同時脫離疫苗孤兒！3女星曝認證照　52歲任潔玲等BNT嘆：漫長的路

抓這叢樹枝保命！虎豹潭落水9歲女童吹哨獲救　冷靜還原經過

快訊／虎豹潭20km外「尋獲粉色雨衣、登山鞋」！8歲劉小妹遺失物

快訊／國內疫苗接種覆蓋率62.11%　已施打1970.9萬人次

小學生模仿《魷魚遊戲》暴力圍毆同學！　英議會建議別讓兒童看

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

地方熱門新聞

嘉義婦遭農機車壓　晚間不治

全運會自由車賽登場　金山警交管措施出爐

花蓮健走神秘嘉賓　馬英九+金溥聰現身引騷動

吳禹寰捐贈救災手電筒30支

青年路停E8立體停車場榮獲金質獎

桃園65-67歲莫德納第二劑　10/25、26施打

台南購物節登錄金額破20億元！

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

台南德元埤荷蘭村風車節開幕

城中城惡火46死！「豆花阿姨」深夜進牢房現況曝

東北角驚見藍環章魚　可毒死26人

全台縣市政府第一　新北成為聯合國里山倡議夥伴

桃園青埔自駕巴士　開放試乘至10月底

新北學生影像新星獎 《未泯》奪最大獎　

更多熱門

相關新聞

1張圖看懂蔬果正確清洗方式！

1張圖看懂蔬果正確清洗方式！

很多人擔心蔬果上殘留肉眼看不見的農藥，以為防治病蟲草害的農藥一吃下肚就會中毒，農委會農業藥物毒物試驗所表示，事實上，只要蔬果的農藥殘留符合食品安全衛生管理法所定容許量管制標準，從蔬果所接觸到的農藥殘留量是很低的，且只要掌握3關鍵，就絕對能放心吃。

「888元農遊券」首波抽籤出爐！

「888元農遊券」首波抽籤出爐！

「888元農遊券」今首抽22萬份！

「888元農遊券」今首抽22萬份！

吃釋迦乾淨不沾手有3招

吃釋迦乾淨不沾手有3招

農遊券加碼抽獎品項曝：最大獎遊100家農場

農遊券加碼抽獎品項曝：最大獎遊100家農場

關鍵字：

農委會金牌農村競賽南豐桃米珠仔山

讀者迴響

熱門新聞

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

鄭家純突報喜「懷孕初期」！手遮肚洩深V：半年後見

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

分手許維恩3年…KID認了「曾天天都想到她」！

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

吳宗憲關島工作喝開　曝醉後搭飛機NG行為

妹子住飯店　連換2房竟都藏有針孔攝影機

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

鄧佳華PK吃屎哥！互槓3年直播扭打爆血「被逼吃大便」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面