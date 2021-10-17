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1張圖看懂蔬果正確清洗方式！　專家揭3重點：不怕吃進農藥殘留

▲▼蔬果清洗密技。（圖／藥毒所提供）

▲一張圖看動正確的蔬果清洗密技。（圖／藥毒所提供，下同）

記者許展溢／台北報導

很多人擔心蔬果上殘留肉眼看不見的農藥，以為防治病蟲草害的農藥一吃下肚就會中毒，農委會農業藥物毒物試驗所表示，事實上，只要蔬果的農藥殘留符合食品安全衛生管理法所定容許量管制標準，從蔬果所接觸到的農藥殘留量是很低的，且只要掌握3關鍵，就絕對能放心吃。

藥毒所提到，大眾對於農藥的使用有許多負面觀感，但根據研究顯示，消費者只要選購當季盛產、具標章溯源之蔬果，並搭配正確清洗方式，做到這3項就能安心享用蔬果。

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藥毒所進一步指出，因不少人關心，因此食物中農藥殘留量多寡也相當關注，為降低農藥風險、確保農業生產安全及品質，達到生態環境永續等目標，致力於農藥的安全及合理使用研發，包括資材研發、安全評估、應用技術、檢驗檢測、食安教育及風險溝通等，支援政府農政與衛生單位監測田間及市售農產品之農藥殘留。

▲▼蔬果清洗密技。（圖／藥毒所提供）

▲消費者可掃描QR code觀看正確「蔬果清洗密技」影片。（圖／藥毒所提供）

藥毒所說明，藥毒所獨特創新研發2項食安把關新利器「拉曼快檢」與「質譜快檢」，大幅提升農產品安全管理機制，業者使用「拉曼快檢」可現場測定農藥殘留進行自主篩檢，有效減少供貨前被檢出不合格產品而退貨的經濟損失。「質譜快檢」可擔當田間採收前及果菜批發市場雙重把關之重任，於田間採收前檢驗合格才上市，並可於大型果菜批發市場拍賣前將檢驗不合格者現場銷毀，全面守護消費者健康安全。

藥毒所強調，消費者只要選擇當季盛產、具標章溯源之蔬果，搭配各類蔬果不同的清洗方式，以「流動水」加上軟毛刷清洗蔬果可降低農藥殘留，即可安心享用新鮮蔬果，可以掃描QR code觀看正確「蔬果清洗密技」影片，並瞭解「安心蔬果守護者-藥毒所」工作成果。

另外，有些蔬果清洗錯誤觀念，如加鹽浸泡蔬果可去除農藥殘留？藥毒所解釋，鹽會造成滲透壓，反而有讓蔬果表面的農藥進入蔬果內的風險。而用小蘇打或醋清洗可以中和農藥？事實是，小蘇打和醋可能延長農藥降解時間、增加汙染風險並影響蔬果風味。還有加入清潔劑能洗得更乾淨？清潔劑裡面通常含有漂白作用的螢光劑或界面活性劑等化學物質，如果沒有把清潔劑沖乾淨，就會多一層擔心。

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