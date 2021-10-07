農遊券加碼週週抽總價1800萬！　品項份數曝：最大獎遊100家農場

▲農遊券週週抽加碼活動，總價值超過1800萬元。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（7日）舉辦農遊券記者會，說明農林漁牧週週抽加碼活動，總價值超過1800萬元，最大獎是20份「百家農場任意遊」，抽到的人可獲100家農場500元抵用券，其中，包含農委會主委陳吉仲日前提到林務局加碼的秘密武器「生命之森」拼圖，只有50份。

委會說明，今年預計增加至3000家合作業者可使用農遊券消費，這次農遊券面額888元，將發出146萬份，第一階段自10月11日至11月5日，為期4週，固定於每週三上午於共通平台抽出22萬張農遊券，一共抽88萬張。第二階段則在111年農曆年提供58萬張給單筆消費滿千元者抽籤（不含使用農遊券面額），只要在農遊券APP登錄發票，即可以參加第二階段農遊券抽籤。

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▲農遊券加碼抽獎品項。（圖／農委會提供）



至於「週週抽好禮」加碼活動，農委會指出，消費者只要在10月12日起，在農遊券合作業者處單筆消費滿千元（不含使用農遊券面額），並登錄發票就能獲得1次抽獎機會，消費滿2000元則有2次機會，依此類推無上限。本次加碼好禮總價值超過1800萬元，獎項近5000份，分22週抽出，內容包括價值數千元「農村好物驚喜箱」、「國產豬肉禮盒」、「國產羊肉爐禮盒」以及多項一年份禮品，如「產銷履歷蔬菜箱」和「青年精選鱻味禮盒」，另外在農村旅遊體驗上，除有農村Fun心玩、悠遊森林享折扣外，其中最大獎為價值5萬元「百家農場任意遊」。

▲▼ 產銷履歷好米一年份名額只有300名。（圖／記者許展溢攝）



農委會特別表示，最大獎的百家農場任意遊只有20份，也就是可獲100家500元抵用券，不過，要繳5000元的稅，使用期限則是發送日起1年內。農委會提醒，農遊券仍持續開放申請登記，有興趣的民眾可在10月29日前至共通平台勾選參加抽籤。相關農遊券訊息可上農遊券網站搜尋，或洽業者客服專線07-9700275以及消費者客服專線07-9752215。

▲林務局加碼的秘密武器「生命之森」拼圖會抽出50份。（圖／記者許展溢攝）

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