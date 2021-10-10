吃釋迦乾淨不沾手有3招　專家曝果肉「綿綿乳白色」最好

▲台東場表示，釋迦果實呼吸率高，未軟熟前不可以用塑膠袋或保鮮膜密封包裝。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／綜合報導

番荔枝（釋迦）正當時，因外表有多角形軟質疣狀凸起，看起來就像佛首，才會得此稱號。農委會提到，釋迦營養超豐富，有鈣、鐵、磷、鋅等礦物質，和維生素 C、B1、B2、B6。北農則傳授3招吃釋迦，絕對乾淨不沾手。

北農表示，釋迦最佳食用的熟度大概約8分熟，手輕摸蒂頭有軟即可食用，至於怎麼吃方便又乾淨不沾手，北農公開3秘訣，先「準備空碗1個與湯匙1支」、「8分熟時輕捏對半掰開」，最後「挖出果肉至空碗裡」。

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▲方便吃釋迦不沾手方法。（圖／台北農產提供）



台東區農業改良場提醒，果實買回去之後需放置於室溫下後熟，因釋迦果實不耐低溫冷藏，所以在果實未軟熟之前不可以放在冰箱內，以免果實發生寒害，造成生理障害無法軟熟。釋迦後熟溫度需在15℃以上，放在20℃下約4天可軟熟，30℃約2天即軟熟，高於40℃果實會有硬殼不利後熟。

台東場指出，因釋迦果實呼吸率高，未軟熟前也不可以用塑膠袋或保鮮膜密封包裝，以免因果實在袋內呼吸產生大量的二氧化碳，造成果實無氧窒息，而無法軟熟；保鮮膜包裹之果實更容易因缺氧，致使果實行無氧呼吸，也會使果實無法正常的軟熟，甚至產生異味。

▲▼農委會強調，釋迦未軟熟之前不可以放在冰箱內。（圖／農委會提供）

台東場表示，釋迦軟熟的判斷標準，可以從果梗處按壓，可輕易用雙手對半剝開時為最佳品嘗時刻，撥開的釋迦可用湯匙挖取品嘗。果肉呈「綿綿」乳白色時最好吃，當果肉呈「水水」透明狀時，表示軟熟度太高，口感與風味會降低。軟熟果如未能立即食用，可置於冰箱中冷藏或冷凍，果肉更清涼香甜，風味更佳。

▲農委會表示，果肉呈「綿綿」乳白色時最好吃，當果肉呈「水水」透明狀時，表示軟熟度太高。（圖／農委會提供）



另外，釋迦除當水果還可以怎麼吃？北農分享以下創意新吃法：

切塊做釋迦沙拉。鳳梨釋迦淡淡香氣，果肉紮實Ｑ彈，去皮切塊加入沙拉。果肉冷凍再略退冰，吃起來會有冰淇淋的口感。

磨成果泥變釋迦牛奶。大目釋迦滋味香甜濃郁，口感香甜軟綿，果肉取出後加入牛奶放入料理機中製成果汁。

製成果凍。將350g水煮滾加入10g吉利丁粉和250g果泥及40g糖，攪拌至溶解關火，倒入容器中放置冷藏成型。