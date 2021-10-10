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吃釋迦乾淨不沾手有3招　專家曝果肉「綿綿乳白色」最好

▲▼東森購物東森農場列車今天全員開拔到台東鹿野高台熱氣球嘉年華現場，在台東縣長饒慶鈴及主持人熱情叫賣下，強力促銷台東黑纖米、源天然米、大目釋迦等台東在地農特產品。（圖／記者湯興漢攝）

▲台東場表示，釋迦果實呼吸率高，未軟熟前不可以用塑膠袋或保鮮膜密封包裝。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／綜合報導

番荔枝（釋迦）正當時，因外表有多角形軟質疣狀凸起，看起來就像佛首，才會得此稱號。農委會提到，釋迦營養超豐富，有鈣、鐵、磷、鋅等礦物質，和維生素 C、B1、B2、B6。北農則傳授3招吃釋迦，絕對乾淨不沾手。

北農表示，釋迦最佳食用的熟度大概約8分熟，手輕摸蒂頭有軟即可食用，至於怎麼吃方便又乾淨不沾手，北農公開3秘訣，先「準備空碗1個與湯匙1支」、「8分熟時輕捏對半掰開」，最後「挖出果肉至空碗裡」。

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▲▼釋迦方便不沾手吃法。（圖／台北農產提供）

▲方便吃釋迦不沾手方法。（圖／台北農產提供）

台東區農業改良場提醒，果實買回去之後需放置於室溫下後熟，因釋迦果實不耐低溫冷藏，所以在果實未軟熟之前不可以放在冰箱內，以免果實發生寒害，造成生理障害無法軟熟。釋迦後熟溫度需在15℃以上，放在20℃下約4天可軟熟，30℃約2天即軟熟，高於40℃果實會有硬殼不利後熟。

台東場指出，因釋迦果實呼吸率高，未軟熟前也不可以用塑膠袋或保鮮膜密封包裝，以免因果實在袋內呼吸產生大量的二氧化碳，造成果實無氧窒息，而無法軟熟；保鮮膜包裹之果實更容易因缺氧，致使果實行無氧呼吸，也會使果實無法正常的軟熟，甚至產生異味。

▲▼農委會傳授釋迦挑選、保鮮秘訣。（圖／農委會提供）

▲▼農委會強調，釋迦未軟熟之前不可以放在冰箱內。（圖／農委會提供）

▲▼農委會傳授釋迦挑選、保鮮秘訣。（圖／農委會提供）

台東場表示，釋迦軟熟的判斷標準，可以從果梗處按壓，可輕易用雙手對半剝開時為最佳品嘗時刻，撥開的釋迦可用湯匙挖取品嘗。果肉呈「綿綿」乳白色時最好吃，當果肉呈「水水」透明狀時，表示軟熟度太高，口感與風味會降低。軟熟果如未能立即食用，可置於冰箱中冷藏或冷凍，果肉更清涼香甜，風味更佳。

▲▼農委會傳授釋迦挑選、保鮮秘訣。（圖／農委會提供）

▲農委會表示，果肉呈「綿綿」乳白色時最好吃，當果肉呈「水水」透明狀時，表示軟熟度太高。（圖／農委會提供）

另外，釋迦除當水果還可以怎麼吃？北農分享以下創意新吃法：

切塊做釋迦沙拉。鳳梨釋迦淡淡香氣，果肉紮實Ｑ彈，去皮切塊加入沙拉。果肉冷凍再略退冰，吃起來會有冰淇淋的口感。

磨成果泥變釋迦牛奶。大目釋迦滋味香甜濃郁，口感香甜軟綿，果肉取出後加入牛奶放入料理機中製成果汁。

製成果凍。將350g水煮滾加入10g吉利丁粉和250g果泥及40g糖，攪拌至溶解關火，倒入容器中放置冷藏成型。

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