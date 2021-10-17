快把握機會！　青埔自駕巴士開放試乘至10月底

▲桃園青埔自駕巴士開放試乘至10月底。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

想試乘無人自駕車嗎？快把握機會。桃園市政府在青埔特區，進行自駕巴士開放試乘至10月底，市府經發局歡迎市民朋友與業界人士前來試乘，並給予寶貴意見，同時建議試乘後可以拿五倍券，到區內的的華泰名品城、置地廣場、A19冠德購物商場等地方遊逛、消費，於疫情解緩後，振興在地店家生意。

市府經發局表示，自駕車於青埔社區已進行測試一段期間，並設定推動期程的短、中、長期目標，分別是2019-2020年已完成桃捷青埔機廠及農業博覽會內部封閉測試運行的短期目標；2021年開始進行由機捷聯外至週邊社區運行，從A17領航站經大園國際高中及大成大智路口接駁路線的中期目標；長期目標則是沿青埔特區捷運沿線重要據點接駁，串接桃捷公司、桃園高鐵站、華泰名品城、置地廣場、青塘園、桃園棒球場及週邊重大建設，進行完整運行。

青埔地區目前除了華泰名品城、Xpark水族館、IKEA台灣旗艦店、新光影城及和逸飯店等假日休閒去處，原航空城願景館約4公頃多的基地，也規劃分三期打造「流行音樂露天劇場」、「原住民文創園區」及「原民會永久會址」，第一期規劃的流行音樂露天劇場8月份已經竣工，緊接著還有10月22日即將開幕的橫山書法藝術館，讓桃園市民未來藝文休閒有更多選擇。市府並建議民眾可搭乘機捷或高鐵到青埔一日遊，如欲試乘無人自駕車，不妨先提前做好預約。