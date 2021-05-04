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2021虎頭山AI智駕車學生挑戰賽報名開跑　總獎金24萬元

▲2021虎頭山AI智駕車學生挑戰賽報名開跑。（圖／經發局提供）

▲AI智駕車課程訓練營。（圖／經發局提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

「2021 虎頭山AI智駕車學生挑戰賽」即日起正式報名，總計有10座獎項，競賽獎金總金額高達24萬元，歡迎全國大專院校及高中職學生參加挑戰賽。桃園市府經發局表示，為提高青年學子對於AI智駕車的興趣並提升實作能力，市府於4月辦理4天20小時的課程訓練營，課程內容包括自駕車與嵌入式系統、人工智慧影像識別技術等四大主軸。▲2021虎頭山AI智駕車學生挑戰賽報名開跑。（圖／經發局提供）

▲AI智駕車課程訓練營。（圖／經發局提供）　

經發局指出，本次AI智駕車學生挑戰賽分兩種難易度，設計A、B兩組提供參賽者選擇報名：A組賽道紅綠燈與抓取物拾取與放置關卡激發參賽者的挑戰潛力；B組賽道提供智駕區與遙控區進行小物運送任務。

報名日期自即日起至6月25日下午5時，比賽日期訂在7月31日，於虎頭山創新園區(地址：桃園市桃園區成功路三段1號)舉辦。為讓參賽者進一步了解實際賽道與競賽相關事宜，特別擇定6月19日於比賽地點進行賽前說明會。

經發局強調，桃園市配合中央亞洲．矽谷計畫，建置虎頭山創新園區，作為全台首座結合自駕車與資安物聯網兩大主軸之驗證中心，推動自駕車發展成果豐碩。藉由AI智駕車學生挑戰賽導入自駕車觀念，意義非常重大，且桃園市為汽車工業及ICT產業發展重鎮，相信透過AI智慧人才的持續養成，與虎頭山創新園區充沛的研發輔導能量，將促進帶動在地智慧應用技術及相關產業，加速桃園在地製造業打入國際智慧應用產業與市場。

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