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投資桃園服務列車啟動　9月底起「月月都有土地媒合會」

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▲投資桃園服務列車啟動，9月底起「月月都有土地媒合會」。（圖／市府提供）

▲投資桃園服務列車啟動，9月底起「月月都有土地媒合會」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦22日於「2020桃園市土地媒合招商大會」表示，疫後經濟面臨中美貿易戰等衝擊，許多台商選擇回台投資。其中，投資桃園的總金額為2,200億元，約占台商回流總投資額20%以上，為排除企業回台投資障礙、缺乏適當土地等問題，因此市府經發局舉辦土地媒合招商說明會，讓企業瞭解桃園的投資優勢。

鄭文燦指出，桃園是全台最大的工業聚落，不僅工業產值高，地理位置也位於雙北市和新竹市中間，擁有優良的產業發展條件，盼市府的各項協助能優化產業投資環境，讓桃園創下疫後經濟好成績，展現企業韌性與生命力。

而「桃園航空城計畫」第一期產專區約287公頃，將引進國際物流、航空輔助、生物科技、雲端運算、智慧車輛及綠能等六大產業，目前已有許多企業與市府簽訂投資意向書，預定明（2021）年進行區段徵收，讓航空城計畫進入實質開發階段，讓此計畫不僅是機場的發展計畫，更是產業投資的計畫。

經發局長郭裕信表示，本次招商大會將啟動「投資服務列車」，規劃於9月底起「月月都有土地媒合會」，於平鎮、龜山、中壢、大園工業區服務中心舉辦土地媒合活動，向企業介紹市府開發的產業園區、區內土地及廠房資料等，傾聽業者投資障礙的疑義，主動積極招商，提振產業效能。

包括市議員簡志偉、地政局長陳錫禎、勞動局長吳宏國、交通局長劉慶豐、水務局長劉振宇、地政局專委柯俊宏、中壢區長鄭詩鈿、桃園航空城公司副總經理羅碧霞、桃園工策會總幹事陳家濬等均一同出席活動。

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