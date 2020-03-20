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受疫情衝擊商圈店家　桃園推出照亮商圈「三補帖」

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▲針對受疫情衝擊商圈店家，桃園市經發局推出照亮商圈「三補帖」。（圖／經發局提供）

▲針對受疫情衝擊商圈店家，桃園市經發局推出照亮商圈「三補帖」。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對疫情造成地方商圈店家生意影響，桃園市經發局推出照亮商圈三補帖，分別是補錢(轉型鼓勵金)、補力(累積軟實力)、補量(提升推廣吸睛量)；另外，該局今年仍持續辦理金牌好禮、好店徵選等活動，並提出創新輔導、精進講座等人才培育課程，待疫情紓緩後，該局各項商展活動攤位金減半，期帶動地方商業與商圈發展。

▲針對受疫情衝擊商圈店家，桃園市經發局推出照亮商圈「三補帖」。（圖／經發局提供）

▲市府經發局邀集桃園市各商圈代表，進行店家紓困暨推廣方案座談。（圖／經發局提供）

市府經發局20日邀集桃園市各商圈代表，進行店家紓困暨推廣方案座談，針對未來將以防疫、紓困、振興三大目標規劃店家提振方案，進行說明及討論。經發局局長郭裕信表示，此次座談除綜整說明中央當前振興規劃外，未來預計針對桃園市各商圈內合法登記的店家業者，規劃店家導入外送、貨運或電商平台嫁接等相關服務，提供業者轉型鼓勵金。

因此，會中也邀集後續合作的服務平台，如foodpanda 、UberEats、黑貓GO物車、熊媽媽買菜網等代表進行方案說明與意見交流，協助商圈瞭解相關提振措施，而電商及運送平台推廣執行期間預計為即日起至11月，每案轉型鼓勵金5,000元，提出並符合申請資格的每一店家可獲鼓勵金一次。

而該局也將因應疫情推出照亮商圈三補帖：補錢（轉型鼓勵金）、補力（累積軟實力）、補量（提升推廣吸睛量），包含桃園商圈亮點輔導行銷、店家補助提案申請輔導、店家改造、行銷宣傳等相關活動，並辦理桃園市振興商圈商機補助計畫，促進商圈自主運作提案，以振興地方，健全商圈體質。

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關鍵字：

桃園經發局紓困振興三補帖

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