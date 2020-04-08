快儲水！　桃園、龜山兩區近5萬用戶停水23小時

▲桃園、龜山兩區，近5萬用戶9日起停水23小時。(圖／ET資料照)

記者楊淑媛／桃園報導

快儲水！桃園市桃園區及龜山區部分地區，因自來水公司辦理新北市鶯歌區三鶯大橋兩端1100mm汰換管線工程，兩區15個里自9日早上9點到10日早上8點，為期23小時停水，近5萬用戶受影響；另桃園區春日路沿線與巷弄則將配合工程降低水壓，市府經發局提醒民眾儘早儲水，停水期間應關閉抽水機電源。

市府經發局表示，為配合自來水公司第12區管理處辦理「鶯歌區三鶯大橋兩端1100mm汰換管線工程」，預計於4月9日9時起至第二天上午10日8時止，停水23小時進行施工，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，該局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍如下，停水戶數約49,550戶。

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停水區域及停水時間如下： 桃園區：福林里、南門里、玉山里、豐林里、福安里、大豐里、建國里、雲林里、大林里、大樹里、東山里、萬壽里。(含:聖保祿醫院、住都飯店)

龜山區：山德里、山頂里(龜山工業區縱貫鐵路以西)、山德里(山鶯路雙號側、山鶯路1巷、2巷、3巷、130巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄) 自2020年4月9日9時起至4月10日8時止，共23小時。 水壓降低區域：桃園區春日路沿線及其巷弄水壓降低。

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