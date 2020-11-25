「桃園金牌企業卓越獎」16家企業獲獎　鼓勵地方產業嶄露頭角

▲鄭文燦指出，桃園金牌企業卓越獎，期鼓勵更多地方產業嶄露頭角。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園金牌企業卓越獎」25日於桃園區舉行頒獎，共有16家企業獲獎。市長鄭文燦指出，今（2020）年除了依照獎項特性訂定「隱形冠獎」、「愛地球獎」、「智多星獎」、「好福企獎」、及「新人王獎」五種獎項，更推出「公協會推薦」及「防疫貢獻」加分機制，希望鼓勵更多地方產業嶄露頭角。

▲台達電子榮獲「好福企獎」人資長陳啟禎出席頒獎活動。（圖／市府提供）



16家企業獲獎，包括「隱形冠獎」：樺欣機械工業、黑珍珠國際企業、正德防火工業；「愛地球獎」：歐萊德國際公司、興采實業、濾能公司；「智多星獎」：華城電機、旭申國際科技、新穎數位文創；「好福企獎」：台灣房屋仲介、葡萄王生技、高柏科技公司、台達電子工業；「新人王獎」：聯琦金屬、有樂公司、滿庭芳床業。

▲▼桃園金牌企業卓越獎獲獎企業。（圖／市府提供）

鄭市長表示，獲頒「隱形冠獎」的3家企業為關鍵產業或技術的領航者，是桃園經濟發展不可或缺的角色；「愛地球獎」的3家企業為具有環境永續思維的企業，對桃園推動永續發展城市、循環經濟帶來助益；「智多星獎」的3企業透過智慧科技及創新程序，積極提升產品競爭力；「好福企獎」的4家企業把員工當作公司最重要的資產，為就業勞工打造優質職場文化；「新人王獎」的3家企業則為桃園在地白手起家及二代接手的企業家。

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