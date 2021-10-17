蔡英文探傷患、朱立倫卻遭擋！　一句話酸爆「打高端才能進醫院」

▲國民黨主席朱立倫至大同醫院致贈慰問金。（圖／翻攝葉元之臉書）



政治中心／綜合報導

高雄城中城大火造成46人死亡，國民黨主席朱立倫昨（16）日規劃要去醫院探視，卻被擋在門外，但總統蔡英文卻沒有被擋下來，外界質疑雙重標準。對此，朱立倫今（17）日受訪表示，最新標準要打高端才能進醫院，打AZ不算。

朱立倫說，昨天到高雄兩家醫院，一家私立的阮綜合醫院，他要求進去一定要打過兩劑疫苗，自己打過兩劑AZ所以就到裡面去探視病患，但後來到了高雄市立的大同醫院，大同醫院說經過請示高雄市政府，一律不能進去探病。

朱立倫認為，不管有沒有打過兩劑疫苗，昨天蔡總統跟陳市長都進到同樣的市立醫院，「那我不知道標準是什麼？後來我終於理解，因為蔡總統打過兩劑高端，所以可能最新標準是要打過高端才算，打過AZ不算。」

新北市議員葉元之也質疑「接受關懷分藍綠，是否防疫看身份？」他批評，高雄市政府若認為防疫優先，婉拒各界對傷患的探視，自然應該不分身份，一視同仁。更何況，蔡總統身後跟著大隊人馬，人多才比較有可能造成疫情破口，可見昨天高雄市府以防疫為由拒絕他人探視，明顯僅是藉口。

▼朱立倫赴高雄探視傷者。（圖／翻攝朱立倫臉書）

