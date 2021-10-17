城中城46死！議會全體起立默哀　黃捷「全程坐著滑手機」畫面曝

記者邱晟軒／綜合報導

高雄鹽埕區城中城大樓14日致命大火，造成46人不幸死亡，成為高雄火警史上最慘重的事故；高雄市議會在15日開議前，也在議事主席江瑞鴻邀集下現場全體市府官員、議員齊為罹難者默哀30秒。不過，就有眼尖網友發現全場唯獨市議員黃捷未起身默哀，獨自坐著低頭滑手機，話題引起熱議。

高雄市議會15日上午舉行工務部門質詢，民進黨籍的議事主席江瑞鴻開議前表示，「昨發生城中城大火，造成傷亡慘重，令人非常不忍，為表達對逝者哀悼之意，請全體默哀30秒」。現場包括民進黨團總召鄭光峰，議員韓賜村、張漢忠、林智鴻、黃文益、邱俊憲等市議員，以及市府局處官員都起立為城中城大火罹難者、傷者默哀悼念。

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▲全體議會為城中城起立默哀，唯獨黃捷坐著滑手機。（圖／翻攝高雄市議會影音隨選）

不過有眼尖鄉民發文指出，在看議會轉播畫面時發現，議會現場唯獨市議員黃捷未起身默哀，而是獨自坐在椅子上低頭滑手機，現場也沒有同仁向前提醒，納悶直呼，「黃捷是不是剛好戴耳機沒聽到默哀程序？不然再怎麼放空的人看到或聽到所有人站起來，都會注意一下議會氣氛吧？」

對此，高雄市議員邱于軒就在臉書開轟，「議員之所以能進入神聖的議場，代表市民發聲，是因為高雄市民一張張選票的託付，才讓我們有此珍貴的機會！做人不能忘本，飲水要思源！剛看到這個新聞蠻訝異的！身為民代應該多一點憐憫之心，對於46條高雄市民的珍貴性命無動於衷！連最起碼的起身默哀都不想做。我想，選民都看在眼裡！」